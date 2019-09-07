保全狠踹街友！狂毆8拳再跳起踩他臉上　「1晚近2萬」知名酒店爆醜聞

▲ 保全毆打街友的影片近期才曝光。

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦西敏市河岸街上的五星級旅館薩伏伊飯店（Savoy Hotel）擁有逾百年的歷史，可欣賞到泰晤士河全景，素有「倫敦最有名的酒店」之稱，每晚要價高達500英鎊（約新台幣1.9萬元），近來卻爆出保全對街友施暴的醜聞。監視器影片顯示，酒店門口的保全以雙腳對一名街友又踹又踩，引起爭議。

這起事件發生在2018年12月30日，影片中可見，身穿黑色西裝的光頭保全抓住一名穿著黑色及螢光色外套、頭戴毛帽的男子，先是以拳頭重毆後將他摔到地上，暴打至少8拳後，用腳狠狠踹他的臉部2下，接著雙腳離地跳起、重重踩在男子臉上，直到有路人出面才停手。

《太陽報》報導，保全施暴過程中，一旁身穿燕尾服、頭戴禮帽的接待人員似乎有意阻止，但在看到保全跳起後落在男子身上後嚇得往後縮。直到一名牽著2隻狗的路人上前抗議後，保全才舉起雙手，離開男子身旁。

薩伏伊飯店已經對此道歉，也展開調查。薩伏伊發言人指出，他們直到5日才得知這起事件，因為當時的內部報告並未仔細說明此事的嚴重性。他也澄清，該名保全是透過第三方承包商雇用的，而不是酒店直接雇用。

他6日表示，「我們昨天得知這起令人遺憾的事件，並立即展開全面調查。我們發現事件發生時的報告忽略了事件嚴重性的相關細節，也已經向警方報案。案件當事人和酒店已經沒有任何關係，我們對他的行為感到震驚，也為此向各位道歉。」