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韓國瑜健康亮紅燈！　市政國政兩頭燒…體重下降腰圍瘦兩吋

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▲▼韓國瑜在座談會上被拍到神情疲憊。（圖／地方中心翻攝）

▲韓國瑜在座談會上被拍到神情疲憊。（圖／地方中心翻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選出線後，市政國政兩頭燒，他29日晚間原預計到一名新住民家中夜宿，但突然身體不適，臨時取消活動，就連30日的早餐會也取消。其實，夫人李佳芬日前就曾透露，韓國瑜長期處在高壓，本來穿34腰的褲子，後來變成穿33腰、32腰。

韓國瑜29日行程滿檔，早上為高雄觀光宣傳，中午開直播談國政，下午馬不停蹄連跑兩個行程，晚間則到高雄前鎮區，與20多名越南、大陸等新住民婦女進行座談。

與新住民姊妹們座談時，韓國瑜一開口表示「我們是一家人！」，並要大家有什麼話都盡量講出來，展現親民風範。然而，可能因為行程緊湊，他在座談會上神情看起來相當疲憊，還多次被拍到緊皺眉頭的畫面，看起來非常不舒服。

原預定座談會結束後，韓國瑜將到一名從上海嫁到台灣的新住民家中夜宿，但突然身體不適，臨時透過市府發聲明取消活動；此外，連30日的早餐會也一併取消。

▲▼ 。（圖／記者林姸君攝）

▲韓國瑜與夫人李佳芬 。（資料照／記者林姸君攝）

事實上，李佳芬近日接受媒體專訪時就曾透露，基層心聲讓韓國瑜決定問鼎總統大位，但面臨內憂外患，國民黨內部危機尚未解除，民進黨又展開猛烈砲火攻擊，加上韓國瑜近日市政、國政兩頭燒，在長期處於高壓的情況下，身材日益消瘦，原本穿34腰的褲子，後來變成穿33、32腰。

李佳芬提到，韓國瑜平常沒有在車上吃東西的習慣，一旦餓過頭、餓到超過時間，就沒有食慾，現在韓國瑜若要喝咖啡，李佳芬都會偷偷在咖啡裡加一點牛奶，讓整杯咖啡只要有咖啡味道就好了。

對於韓國瑜重返執政是否會後悔，李佳芬難掩不捨之情，忍不住泛淚表示，「如果可以重選，對於從政之路我會說NO！」

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