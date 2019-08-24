王家俊／報備參選，吳郭會的天方夜譚





▲郭台銘審慎思考是否循國民黨報備參選模式或走郭柯王結盟路線。（圖／記者李毓康攝）



●王家俊／花蓮人，流浪到台北。2000年進入新聞界，不那麼政治的政治記者，奶爸，業餘攝影及電影愛好者，勞工。嗜黑色幽默。我用喜劇看待政治，悲劇看待自己。

國民黨在總統大選有兩組人馬，乍聽之下是《天方夜譚》。這會讓國民黨消失，或延續它的傳奇？所有的故事，在漫長的歲月裡，都是經過不知多少人的手，不斷地豐富內容，加工潤色，凝聚智慧，逐漸定型的。它或許並未如表象，那麼虛誕、離奇。

報備參選可成吳郭會實質議題

在郭柯王結盟甚囂塵上之際，鴻海集團創辦人郭台銘陣營思考是否走國民黨「報備參選」模式投入總統大選。國民黨主席吳敦義未第一時間否決，依內政部解釋，若國民黨同意，郭台銘確實可以透過自行連署的方式報備參選。此即吳敦義避免國民黨選後裂解的機會點，也是未來吳郭會的正當性之一。



郭台銘陣營思考報備參選消息一出，最有趣的是各方觀點。郭台銘本人23日在「郭柯王」合體場合並未正面回應報備參選，但郭意有所指表示「我郭台銘在此宣示，捍衛中華民國自由民主的決心永不改變。」郭的說法，似乎暗示他一旦參選，未必會走出國民黨的框架，改與白色力量結盟。

▲郭台銘宣示捍衛中華民國決心永不改變ˋ。（圖／記者李毓康攝）



吳敦義對報備參選反應耐人尋味

吳敦義則反問，單一選區的總統選舉，國民黨已經有提名人了，「你覺得還再報備，這不是傷腦筋嗎？」媒體詢問，如果郭台銘脫黨參選呢？吳敦義說，「那更傷腦筋」。媒體再問，報備有可能嗎？吳則說，「你不要問我這麼難的問題。」熟悉吳敦義的政壇人士說，吳敦義的政治敏銳、性格強悍，罕見未否決報備參選之議，彷彿「如獲至寶」。



王金平被問到是否也有意適用報備參選？他表示，「誰說有這個報備參選？我從來沒有聽說過，怎麼一個人的選舉還有另外有報備參選，這不是怪嗎？」王冷回，顯然他距離報備參選的距離，有點距離。更遠的是國民黨總統參選人韓國瑜，韓只低調說了聲「謝謝。」政治人物的說法，映照出各自的政治利益。

解套選情或粉身碎骨 吳天人交戰

或許韓國瑜知道，吳敦義絕對可以控制的國民黨中常會，一旦決定同意郭台銘「報備參選」，郭董可以「不必出走」，吳敦義同時得以避免黨內選前裂解、選後逼宮，掛下雙保險。然而，吳敦義與郭台銘即將舉行的吳郭會談，一旦啟動「報備參選」，形同啟動了「換瑜」。此議利益多，風險也不小，若操作得宜，或許對選情陷入膠著的韓國瑜也是一種解套，反之粉身碎骨，吳敦義當然陷入天人交戰。



▲吳敦義罕見沒有一口回絕郭台銘報備參選。（圖／記者屠惠剛攝）



內政部解釋 郭可循連署程序報備

依法論法，部分媒體報導，中選會打臉傳郭台銘「報備參選」，強調一個政黨只能推薦一組候選人。對此，內政部民政司長林清淇受訪時表示，「報備」為政黨內部事務，「推薦」才是《總統副總統選舉罷免法》所規範，且主管機關為內政部，並非中選會，並無中選會打臉問題。

林清淇解釋，《總統副總統選舉罷免法》第22條規定，同一政黨，不得推薦二組以上候選人，推薦二組以上候選人者，其後登記者，不予受理，但報備為政黨內部事務，同意與否要去問政黨。至於國民黨能不能同意郭報備參選，林清淇說，國民黨要基於自己的整合狀況考量，但即使同意，郭台銘不是政黨推薦，還是要去走連署程序。內政部的具名說法，顯示報備參選在法律之下、政治之上有明確的空間。

郭台銘若有心參選，基於政治現實與贏的策略，只有兩條路：第一，是走郭柯王結盟模式，但郭必須面臨，他與柯文哲兩岸路線不同，他與王金平本土路線不同的歧異。第二，是郭向社會大眾訴求以榮譽黨員身分報備參選，並藉連署方式宣傳理念，極有可能吸納比傳統藍軍板塊更大的社會支持，若柯文哲與王金平「靠過來」，藍軍版圖將等於郭加柯等第三勢力。



國民黨延續傳奇或消失待歷史檢驗

誠如台北市長柯文哲所言，2020大選國民黨若慘敗，歷史會上記一筆。最大戰犯是誰，作為一個政治工作者，會有一個很公平的評價。



▼柯文哲被視為力促郭柯王聯盟。（圖／記者李毓康攝）





