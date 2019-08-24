民進黨、台聯主席會面　同意2選區共推人選

圖文 / 鏡週刊



民進黨與時代力量在2020立委選戰的合作似乎觸礁，但民進黨主席卓榮泰今（23日）與台聯黨主席劉一德會面，針對台聯有意提名的台北市第7選區（信義、松山）及新北市第12選區（汐止等7區），雙方達成共識，將共同支持1組候選人對決國民黨候選人。

本次會談與會者還包括民進黨祕書長羅文嘉、台聯副祕書長王銘源及組織部主仼周倪安。民進黨會後發出新聞稿指出，為避免讓國民黨漁翁得利，在「抗中保台」的大原則之下，雙方同意共同支持單一候選人參選。

目前台北市第7選區民進黨已提名台北市議員許淑華參選，台聯則是文宣部主任潘厚勳表態參選，該選區還有時力提名的律師陳雨凡，由於陳雨凡已公開表態願以民調協調一組候選人參選，後續整合應可順利。

至於新北市第12選區，現任的時力立委黃國昌不參選，支持他的辦公室主任賴嘉倫參選，不過時力尚未正式提名。台聯則是劉一德表態有意參選。民進黨目前在該選區尚未提名，但羅文嘉日前受訪曾說：「我們當然要提名。」

據了解，由於民進黨前新北市議員沈發惠已表態不參選，近期雖然民進黨再次徵詢他也不為所動。因此民進黨目前考量以新北市議員周雅玲為優先人選，地方黨部也建議可徵召名嘴張銘祐。



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