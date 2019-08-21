許淑華盼與民眾黨合作　柯文哲連酸3次：新潮流非常了不起

記者陳家祥／台北報導

民進黨2020大選布局，台北市艱困選區部分，確定徵召議員許淑華參選第七選區。許淑華日前受訪時，卻喊出希望第三勢力能整合，同屬泛綠的民進黨、民眾黨、時代力量，可以組成「台灣派來對付中國派」；許更分析，其實柯對民進黨是恨鐵不成鋼，白綠還是有合作空間。對此，柯文哲酸說，「新潮流的戰術非常靈活，實在是非常了不起、了不起、了不起。」

▲柯文哲參訪Maicoin集團總部暨AMIS區塊鏈講座 MaiCoin實體門市暨集團總部。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲21日被問到，有民進黨部分立委候選人希望可以跟民眾黨整合一事，先是反問「誰講的？」，記者補充是議員許淑華後，柯文哲隨即酸說，「新潮流的戰術非常靈活，實在是非常了不起、了不起、了不起，因為實在覺得他們了不起，所以講三次」，「大讚」新潮流戰術非常靈活。

至於到底有沒有可能合作？柯文哲說，「我戰術要比他們更靈活才可以。」

媒體追問，在政治光譜上，你、民眾黨是否被歸類是泛綠？柯文哲說，其實2020台灣選舉除了藍綠，應該有另外一個軸線，如國家治理、比方說今天講這個比特幣、區塊鏈、科學、務實等，「把國家全部問題簡化成藍綠實在是…，所以新潮流一向非常靈活。」

