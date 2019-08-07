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北投凌晨3.2地震...1秒強晃網嚇歪　氣象局證實「是大屯火山活動」

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▲▼小油坑後火山活動地質景觀區,後火山作用,七星山,噴氣孔,溫泉,湧泉,陽明山國家公園,大屯山火山群。（圖／記者李毓康攝）

▲大屯山火山群。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱、林淑慧／台北報導

台北北投區7日凌晨1時0分發生芮氏規模3.2有感地震，地震深度僅5公里，屬於極淺層地震，雙北市及桃園都有感搖晃，最大震度3級落在陽明山，信義區、台北市也都有1級，短短1秒突然一陣劇烈搖晃，網友紛紛嚇傻。對此，氣象局證實，該起地震是大屯火山活動引起。

▲▼地震。（圖／中央氣象局）

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▲台北北投區7日凌晨1時0分發生芮氏規模3.2有感地震。（圖／中央氣象局）

氣象局地震測報中心主任陳國昌證實，該起地震是大屯火山活動引起，但不是岩漿活動，他解釋，當火山中的熱水層灌入周遭溫度比較低的岩層時，就會造成裂隙、地震，一般來說，在該地區一天會有30-40個地震，但規模大多為1點多，甚至1以下，這次規模超過3確實比較少見。

▲▼小油坑後火山活動地質景觀區,後火山作用,七星山,噴氣孔,溫泉,湧泉,陽明山國家公園,大屯山火山群。（圖／記者李毓康攝）

▲北投凌晨3.2地震，氣象局證實「是大屯火山活動」。（圖／記者李毓康攝）

根據過去紀錄，從1900年至今，在該處發生規模超過3的地震共有25筆，其中僅有3筆地震規模超過4。陳國昌說，這次破裂情形比平常1點多的嚴重、範圍也較大，但屬於個案，民眾不需太過擔心，後續也不會有什麼狀況發生。

大屯山山體寬平。(圖／取自維基百科)

▲地調所表示，目前各項觀測數值均顯示為平穩，今後仍會持續關注火山活動狀況。（圖／取自維基百科）

經濟部地調所表示，今年以來的北部地區地震，為張裂環境的破碎帶活動所造成，與火山較無關聯，目前各項觀測數值均顯示為平穩，今後仍會持續關注火山活動狀態。

經濟部中央地質調查所與中央研究院、中央氣象局以及大屯火山觀測站合作進行大屯山火山觀測迄今已有十多年，觀測項目包括微震、溫泉水質、火山氣體、地溫以及地表變形等，並配合定期的地表地質調查瞭解大屯火山活動現況。

經濟部地調所自民國93年開始進行大屯火山觀測，針對各類火山活動徵兆進行現場採樣分析或架設儀器觀測，目前已有超過20個觀測點。

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