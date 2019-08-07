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泰國靚麗空姐感染登革熱　3天後器官衰竭極速死亡

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▲25歲空姐艾琵卡雅因染登革熱3引發器官嚴重衰竭，3天後極速死亡。(圖／翻攝自網路)

▲▼25歲空姐艾琵卡雅因染登革熱3引發器官嚴重衰竭，3天後極速死亡。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

泰國一名靚麗空姐日前被蚊子叮咬得了登革熱，沒想到引發感染造成多重官嚴重衰竭，短短3天後極速死亡。

25歲、 在泰國「獅子航空」任職的艾琵卡雅(Apitchaya Jareondee)和她的家人在上月26日遭到蚊蟲叮咬後， 出現發高燒和嚴重頭痛症狀。她們迅速跑到北部清邁的蘭納(Lanna)醫院就醫。醫生診斷出她已感染登革熱。

更不幸的是，登革熱同時引發她嚴重感染，造成內出血、休克和多種器官衰竭，在本周一(5日)宣告死亡。 她的遣體已被運回南省的家鄉。

艾琵卡雅的表妹蘇林(Surin Jareondee)說，家人已經採取預防措施，多待在室內，關閉門窗，以防遭到蚊子叮咬。她說：「現在是雨季，到處都有很多蚊子。天氣也讓令人不舒服，所以我們沒有在外面待犬久，總是關上門窗。但蚊子確實無處不在。」

登革熱是一種急性傳染病，由蚊子傳播病毒。這種疾病常見於熱帶及亞熱帶地區，包括多個東南亞國家。它的潛伏期為3至14天，通常為4至7天。登革熱的病徵包括發高燒、嚴重頭痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹子等。重症登革熱是一種由登革熱所引起的併發症，最嚴重情況會導致血液循環系統衰竭、休克及死亡。

▲25歲空姐艾琵卡雅因染登革熱3引發器官嚴重衰竭，3天後極速死亡。(圖／翻攝自網路)

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