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天主教與民進黨交惡風波　陳明文要卓榮泰「管管羅文嘉」

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圖文 / 鏡週刊

民進黨祕書長羅文嘉因指控天主教總主教洪山川「一直賣土地，甚至賤賣土地」，讓天主教台北教區代表決定退出民進黨宗教委員會，民進黨中央緊急救火，昨天已由黨主席卓榮泰率黨內要角登門拜會，希望化解誤會。本刊掌握，民進黨今天（17日）中常會上，英系中常委陳明文更直接點名羅文嘉，要求卓榮泰應約束羅的發言，不該讓由他對外說東說西、亂放話，並要羅「做好幕僚長的角色」。

民進黨今（17日）中常會邀請台師大副教授楊聰榮以「高等教育機構的紅色滲透：民主防禦機制的他山之石」為題專案報告，羅文嘉請假未出席，但會議快散會時，眾人聊到最近民進黨與天主教的風波時，陳明文便發難「提醒」卓榮泰，應該好好約束羅文嘉的發言。

一名與會中常委轉述，一開始大家先是稱讚卓榮泰，昨天率領黨團總召柯建銘等人去拜會洪山川這件事做得不錯，接著陳明文便點名羅文嘉說，這個風波就是羅惹出來的，但風波延燒後，疑似又是羅自己找媒體放話，搞得讓人誤解有背後派系鬥爭、政治操作。

「祕書長應該是負責黨內協調的工作，不應該自己對外放話。」據轉述，陳明文還提到，祕書長就是黨的幕僚長，應該要對主席負責，也應尊重黨的決策中心、也就是中常會的集體決議，「不要動不動就跟媒體說東說西」。

而據轉述，卓榮泰聽了後回應，會找時間跟羅文嘉聊一聊、溝通一下，至於是不是羅在外放話，也必須再了解、查證。

一名與會中常委則表示，今天常會包括陳明文在內，只是「善意提醒」卓榮泰，彼此沒有火氣、也不算開砲，只是希望黨在發言上能對外一致。

除了羅文嘉與天主教的風波，據轉述，今天也有中常委不滿NCC對於「反紅媒」的作為太消極，並直指「韓天台」問題嚴重，NCC卻好像在睡覺一樣，都沒有什麼反應，「是睡著了嗎？」


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