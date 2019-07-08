破壞公設不賠錢　一張電梯公告讓她氣炸...求償9萬8遭打臉

▲翁女的家人將社區公設弄壞，不負責修繕賠償反而向管委會提告。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一位翁姓女子，因家中小孩將社區公設毀損而置之不理遭到管位會公告禁止使用，翁女一狀告上法院要求管委會賠償其權益損害及名譽等共9萬8千元。法官最後依相關人證及物證，認定管委會及總幹事免賠，且翁女還應賠償公設修繕費用22050元。

翁女於竹北某大樓租屋居住，2018年2 月某日下午，翁女兒及其家人共6名小孩借用社區公設撞球室的門卡，進入韻律教室活動，豈料，翁女兒及其他小孩竟一同吊掛在韻律教室的扶手上玩鬧，導致扶手因負荷過重而脫落，與扶手相連接的玻璃也同時碎裂。

值班保全查看後發現扶手及玻璃已壞損無法使用，翁女兒及其他小孩也當場承認是他們弄的，但事後，翁女卻藉口拒絕支付修繕費用，管委會只好先行修繕，並決議禁止翁女使用公設，同時張貼公告於社區。

翁女不服管委會做法，依侵害使用社區公設的權益，主張管委會及社區總幹事要連帶賠償5萬元；同時還要賠償她名譽損害2萬4千元及精神撫慰金2萬4千元，共9萬8千元，再於社區電梯公告道歉。

翁女向法官表示，當時是女兒在韻律教室，但扶手原本有沒有壞並不得而知，後來家人聽到女兒哭聲前往查看，就看到扶手已斷裂，翁女認為，一般具有承重功能之欄杆須以滿焊方式焊接，但社區韻律教室內設置之扶手僅以上、下2 點焊接，且她女兒體重才15公斤，若扶手因負重即損害，管委會也有責任。

管委會表示，管委會是一個非法人團體，並沒有實體法上的權利能力，翁女主張管委會禁止她家使用部分公設及公告侵害她的名譽，請求管委會賠償原告9 萬8000 元，依法無據，應予駁回。管委會反向法官請求翁女應支付22050修繕費。

管委會表示，決議中僅禁止使用會議室、瑜珈韻律教室、撞球及桌球室、健身房、視聽室及兒童遊戲室，未禁止翁家用電梯、樓梯、社區中庭等公共設施，翁家仍可自由使用承租的房屋，並未妨礙或限制房屋使用。且依公設管理辦法禁止翁女使用，並沒有不法侵權行為，因此要求法官駁回原告請求。

法官調查相關人證及物證，認定管委會及總幹事是基於事實，難以形成心證認為被告不法侵害他人權利，可免付損害賠償責任。且翁女兒毀損韻律教室也是有依據的，難以證明有不法侵害他人權利，可不用負損害賠償責任，因此駁回翁女請求。另，管委會在翁女未分擔修理費用前，停止使用相關公設，也無不法或不當之處，因此判管委會及總幹事免賠。而法官認，管委會要求翁女賠償部份，認定管委會有理，翁女應賠22050元。

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