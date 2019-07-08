「社會真的病了，基層勞工生活困苦...」　呂秉諭等人表揚大會不見笑顏

▲▼站務佐理呂秉諭(左三) 接受表揚時完全不見笑顏，表情相當凝重，甚至合照時不願拿起表揚狀及獎勵金入影。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣鐵路管理局 8日上午9時30分在嘉義火車站大廳舉辦「152列次事件有功人員公開表揚」活動。也由於李姓鐵路警英勇犧牲，有別於以往的表揚活動歡喜喜悅，今天整場表揚活動壟罩在難過不捨的氛圍下。

▲▼站務佐理呂秉諭(左一)、嘉義車班車長沈俊吉 (左二)表情凝重。（圖／記者翁伊森攝）

活動先是由台鐵局長張政源，帶領眾人為英勇殉職的鐵路警察李承翰默哀1分鐘，現場氣氛莊重嚴肅，鐵警局嘉義派出所車長傅至宏、嘉義車班車長沈俊吉、嘉義站站長林文欽、嘉義站職務代理人呂秉諭，及市警局長榮派出所警員張宇哲、李春霖等人陸續上台領獎，只見每個人臉上完全不帶笑容，大家都相當不捨警界痛失5年來盡忠職守、熱心為民服務的警員。

▲▼台鐵表揚大會為員警李承翰默哀。（圖／記者翁伊森攝）

車長傅至宏由於是當時首位面對持刀鄭嫌的人，他隨即以無線電請求警方支援，最後卻導致員警因公殉職，讓他這段時間飽受壓力，台鐵局這段時間幫他安排心理輔導及諮商，直到昨天他才恢復上班，今天更在妻子陪同下來到會場，夫妻倆緊緊握著彼此的手。

▲▼站務佐理呂秉諭。（圖／記者翁伊森攝）

傅妻說，丈夫相當盡責，當時要疏散旅客又要支援警察，卻被某些媒體報導當下他只為了保護無線電設備，但那是求救用的設備。事情發生當晚筆錄做到半夜1點多，隔天還是要到彰化將車開下來，完全沒休息，整個過程讓她相當不捨。她又提到，丈夫30年來把台鐵當作自己的家，雖然這次發生這樣的事情，但全家人仍支持著他，會陪他回到工作崗位。

台鐵局也表揚事發時赤手空拳對著凶嫌猛槌，幫助鐵路警察脫困的站務佐理呂秉諭，但呂員接受表揚時完全不見笑顏，表情相當凝重，甚至合照時不願拿起表揚狀及獎勵金入影，顯見該事件對他的內心影響。

呂員記者會後表示，設備改進是平時就應該做的事情，而不是事情發生才在做，他認為，如今社會大眾更應探討的是嫌犯的殺人動機，「因為這個社會真的病了，基層、底層的勞工生活困苦、壓力過大才會造成這種情形」。

當媒體問到家人是否擔心工作安危，呂秉諭坦言，家人確實因為該事件擔心他工作安危，但他認為「遇到了，該做的事情還是會去做」。