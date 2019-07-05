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藝文片控快筆記！15位名導一次看　誠品周日電影院公布下半年片單

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▲▼誠品周日經典電影院公佈2019年下半片單。（圖／誠品提供）
▲誠品周日經典電影院公佈2019年下半片單，導演侯孝賢的名作《海上花》將於年底首映。（圖／誠品提供，下同）

生活中心／綜合報導

每周日早上十點半放映的誠品「周日經典電影院」，一次公佈下半年片單，精選15位知名導演、26部經典作品，例如李安、侯孝賢、蔡明亮、北野武、是枝裕和⋯等皆入列，其中也包括許多得獎影片，例如拿下坎城最佳女主角、韓國導演李滄東代表作之一《密陽》將於7/7上映；獲金棕櫚獎的《小偷家族》導演是枝裕和，早年處女作《幻之光》，還有蔡明亮入圍金馬獎的的首三部長片作品《青少年哪吒》等。

▲▼誠品周日經典電影院公佈2019年下半片單。（圖／誠品提供）
▲拿下坎城最佳女主角、韓國導演李滄東代表作之一《密陽》於7月7日播映。

韓國導演李滄東代表作之一《密陽》寫實且貼近人心，女主角全度妍揪心裂肺的演技，不但拿下坎城最佳女主角獎，更讓不少影迷淚灑影院，7/7將於誠品周日經典電影院上映。另外導演侯孝賢的名作《海上花》，近日於上海國際電影節票房熱賣，將於年底登場，數位修復版邀請侯孝賢和李屏賓親自指導調色，還原拍攝畫面質感。而奧斯卡最佳影片《水底情深》導演吉勒摩戴托羅成名代表作《羊男的迷宮》數位版，同樣收錄在下半年的電影片單中，搶先全台。

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▲▼誠品周日經典電影院公佈2019年下半片單。（圖／誠品提供）
▲吉勒摩戴托羅成名代表作《羊男的迷宮》數位版11月17日誠品電影院院線首映。

▲▼誠品周日經典電影院公佈2019年下半片單。（圖／誠品提供）
▲蔡明亮生涯經典三部曲《青少年哪吒》、《愛情萬歲》、《河流》，連續三週播映。

此次周日經典電影院，也帶來金馬導演蔡明亮在國際影壇奠定藝術地位的首三部長片作品：《青少年哪吒》流暢的運鏡、敘事與場景調度，立下編導合一的基礎風格；《愛情萬歲》榮獲威尼斯影展金獅獎，生動反映出90年代台北年輕男女心靈寂寞、精神空虛的生活。《河流》講述家庭成員彼此間隔閡，與同性議題，除了獲得柏林影展評審團特別銀熊獎外，片中飾演父親的苗天，精湛的演技讓他在高齡70歲奪下新加坡影展最佳男主角。喜歡蔡明亮導演的影迷，可以連續三個周末前欣賞其生涯重要作品。

▲▼誠品周日經典電影院公佈2019年下半片單。（圖／誠品提供）
▲是枝裕和作品《無人知曉的夏日清晨》根據真實新聞改編而成。

而《小偷家族》的導演是枝裕和，早期的幾部作品即廣為人知，他的電影處女作《幻之光》一舉拿下威尼斯影展最佳導演新人獎，用了大量的長鏡頭和固定機位，以一個平視的角度，去呈現生活化的內容；另外榮獲坎城影展最佳男主角獎的《無人知曉的夏日清晨》，是根據真實新聞改編而成，講述被母親遺棄的四個孩子，如何獨自面對殘酷的社會。

而《下一站，天國》則是他透過幽默而溫柔的方式，探討「生死」及「回憶」對一個人的影響；另一部同樣觸探生死議題，是瀧田洋二郎《送行者：禮儀師的樂章》，以「禮儀師」這個特殊的職業為題材，奪下日本首座奧斯卡最佳外語片獎。

2019下半年誠品周日經典電影院，共精選15位名導、26部經典作品，自7/7至12/29每週日早上10：30於誠品電影院播映。

2019年7~12月誠品【周日經典電影院】場次表

7月7日 密陽-李滄東

7月14日 奏鳴曲-北野武

7月21日花火-北野武

7月28日 幻之光-是枝裕和

8月4日 青梅竹馬-楊德昌

8月11日 青少年哪吒-蔡明亮

8月18日 愛情萬歲-蔡明亮

8月25日 河流-蔡明亮

9月1日 推手-李安

9月8日 亂-黑澤明

9月15日 新橋戀人-李歐・卡霍

9月22日 下一站，天國！-是枝裕和

9月29日一一-楊德昌

10月6日 送行者：禮儀師的樂章-瀧田洋二郎

10月13日 情書-岩井俊二

10月20日 飲食男女-李安

10月27日 無人知曉的夏日清晨-是枝裕和

11月3日 海灘的一天-楊德昌

11月10日 八美圖-法蘭索瓦・歐容

11月17日 院線數位首映／羊男的迷宮-吉勒摩戴托羅

11月24日 橫山家之味-是枝裕和

12月1日 風櫃來的人-侯孝賢

12月8日 院線數位首映！海上花-侯孝賢

12月15日 囍宴-李安

12月22日 新天堂樂園-朱賽貝・托納多雷

12月29日 阿飛正傳-王家衛

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