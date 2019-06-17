男求妻回家趴引擎蓋摔死　小王和駕車男「狂飆8公里」殺人罪起訴

▲為求妻子回頭謝男全身趴在急駛轎車引擎蓋上。（圖／警方提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市46歲謝姓男子為挽回妻子張姓女子感情，在2月2日深夜目睹張女與男友潘姓男子搭車外出，竟全身趴在對方車輛的引擎蓋上，苦勸張女回頭，最後因趴在引擎蓋長達8公里，體力用盡被甩下車送醫後死亡；桃園地檢署17日偵結，將潘男與開車的蔡姓男子依殺人罪嫌提起公訴。

▲謝男全身趴在急駛轎車引擎蓋上，終因體力用盡被甩落地面。（圖／警方提供）

檢方指出，謝男與42歲的張女婚後育有2男1女，後來夫妻倆感情生變，雖未離婚，但張女卻離家與潘男交往並同居，當晚謝男約張女在觀音區見面談判，張女與潘男就搭著蔡男的車前往赴約。謝男上前要求張女與潘男下車理論，張女與潘男沒下車，蔡男更踩下油門要駕車離開，謝男見狀立即跳上車輛引擎蓋趴著，他僅靠雙手握住車窗柱為支撐，身體因此隨著車輛高速前進身體不斷晃動。

▲謝男送醫後因外傷性顱內出血仍傷重不治。（圖／謝男家屬提供）

謝男的友人駕車在後方不斷按喇叭示警，但蔡男始終沒停下車，仍以時速近80公里奔馳，車輛駛出8公里後，謝男終因體力不支、握不住車窗梁柱，在觀音區中山路一處轉彎處被甩飛落地，送醫後因外傷性顱內出血，仍傷重不治。

檢方表示，蔡男、潘男明知趴在引擎蓋上的謝男，若從高速行駛的車輛引擎蓋摔下，可能導致死亡，卻不停車，甚至故意疾駛後剎車、蛇行、甩車，已涉嫌殺人罪。至於張女雖同在車上，但她不斷要求蔡男減速，卻因無力控制車輛而無法阻擋悲劇發生，罪嫌不足，已予她涉嫌傷害致死案件不起訴處分。