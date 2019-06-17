貨櫃車運將「低頭撿東西」追撞路肩工程車　「緩撞器」保命

▲工程車後方的緩撞器發揮效用，將傷亡降到最低。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

國道一號高雄段17日清晨傳出一起車禍，一輛貨櫃車行經國道南下340.2公里外線車道時，因駕駛彎腰撿拾物品，不慎撞上路肩正在執行公務的國道工程車，造成工程車駕駛及貨櫃車駕駛雙雙送醫，送往義大醫院救治無大礙，這起車禍也造成該路段全線封閉，一直到將近8點全數排除後才恢復通車，所幸工程車裝備的「緩撞器」發揮效用吸收撞擊，將傷亡降到最低。

警方調查，曾姓貨櫃車駕駛(男，58歲)供稱，在南下路段340.2K時，因低頭撿拾物品造成車輛滑到路肩，撞上正好在該路段執行公務的國道工程車，造成呂姓駕駛（男，61歲）受傷，雙方駕駛都送醫急救，所幸意識清醒傷勢沒有大礙。

▲貨櫃車撞上工程車後翻覆，造成該路段全線封閉。（圖／記者洪正達翻攝）

消防局表示，17日清晨06時14分左右，路竹區國道1號340K南下路段車禍，共出動4車9人前往搶救，現場患者共3名，其中貨櫃車駕駛，男性58歲、頸體外傷、意識清醒、經救護人員急救處置後送醫；工程車駕駛，男性61歲、頭部、背部及肢體外傷，意識清醒、經救護人員急救處置後送醫。

▲救護人員將傷患送醫急救。（圖／記者洪正達翻攝）