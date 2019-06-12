真的「虎落平陽 被犬欺」！　里長伯慘遭流浪狗圍攻濺血

▲羅東鎮樹林里長黃再興遭犬欺，流浪狗攻擊造成他2小腿共有3處傷口，幸無大礙。（圖／翻攝自黃再興臉書，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

真的「虎落平陽 被犬欺！生肖屬虎的宜蘭羅東鎮樹林里長黃再興說：「今天（12日）我碰到了，傷口深達2公分，非常痛」。里長伯在羅東運動公園被慢跑，疑因落單，竟被7隻流浪狗圍攻咬傷兩小腿，造成共有3處傷口。

宜蘭景點之一的羅東運動公園，假日遊客多，卻發生流浪狗群圍攻咬傷人事件，還得了，宜蘭縣立體育場說，通知宜蘭動植物防疫所派員誘捕到2隻，但無法確認是否為咬傷里長伯的流浪狗之一，不過，將持續巡邏誘捕，以免類似事件再生。

黃再興健身，12日獨自要跑6千公尺，跑到一半時，突然7隻流浪狗朝他撲了過來，他嚇一大跳，要跑開時，兩小腿還是被咬到，鮮血是血濺跑道，他使盡全力奔跑才突破重圍，。

後來在家人陪同下就醫，經診治兩小腿共有3處傷口，最深有2公分，打針包紮後幸無大礙。

黃再興12日在臉書說：今天我碰到了，我生肖虎，從小在太平山上長大，並在羅東運動公園紅土跑道慢跑屈指算來已有30年了，今早在羅運跑道慢跑，因為落單被7隻流浪犬圍攻咬傷，且傷口深達2公分，非常痛，但我諒解流浪犬可能為了保護他們的地盤所致，但還是要呼籲狗的主人當初喜愛他就不要棄養他，讓他們成為流浪犬，怕運動的民衆成為第2個的「我」。