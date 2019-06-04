囂張！大腸王街頭塗鴉遍及北市　鍾沛君：燈節嘉賓還抓不到？

▲大腸王塗鴉。（圖／北市議員鍾沛君提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

近來北市街頭處處可見一個黑色噴漆，不之為何物的怪奇人頭塗鴉，一旁還標註「柯P」，包括變電箱、路燈基座，甚至大巨蛋的圍籬都遭殃，該名塗鴉客卻在IG嗆聲「清潔隊抓不到我，環保局罰不到我」，台北市議員鍾沛君4日質疑，塗鴉客是台北燈節嘉賓，為什麼環保局卻抓不到？

台北市長柯文哲前往議會接受市政總質詢，被問到很多公物如果你家外牆被畫上去可以接受嗎？柯文哲表示，人家沒有同意亂畫一定是不對的，一定要抓，畫的也不是很好看啊，「畫也畫好看一點」。





對於大腸王塗鴉，環保局長劉銘龍表示，根據規定，可以罰1200元到6000元，今年3月有一件裁罰6000元，警方在南港的極限運動中心查獲後，移送到環保局進一步裁罰，行為人張姓人士是不是大腸王，還無法確定，藝術家大腸王的工作室在北投，也會請同仁去問是不是他畫的，如果是他本人會依法開罰。

鍾沛君質疑，大腸王還是燈節貴賓之一，有自己的專屬帳篷，卻在IG嗆「清潔隊抓不到我，環保局罰不到我」既然觀傳局可以找得到他，為什麼環保局找不到他開罰？

對此，觀傳局長劉奕霆表示，如果確定是本人，可以提供聯絡管道給環保局。劉銘龍則強調，還需要查證，是否是大腸王塗鴉，至於所有被塗鴉的地方，會通知清潔隊在轄區清除。

另外，鍾沛君也提及，還有外國人出現在東區塗鴉，造成屋主困擾，有監視錄影畫面，案件卻一個月以來都沒有進展。柯文哲表示，只要有監視器畫面並報案，「很認真抓抓得到」，警察局長陳嘉昌也承諾會全力查緝。