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錢花在刀口上！　小資族月領30K必知道的5種保單

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月光族,沒錢,吃土,小資女。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲小資族因為預算有限，買保單就要先從保障開始。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

年紀20歲到30歲的小資族，每月領30K、40K，在收入有限的情況下，除了努力工作、讓自己薪水成長，也要忙著學習記帳、配置收入，但很多年輕人常以挪不出資金，作為無法規劃基本保障的理由。殊不知，正因為年輕人薪資不高、積蓄不多，萬一發生意外、疾病，導致需長期治療或是失能的巨額花費，可能都將造成家庭經濟面臨沉重的負擔。

但很多小資族常常抱怨，也想為自己規劃醫療保障，市面上琳瑯滿目的險種，又有防癌、住院日額、實支實付、重大傷病等，擔心多買造成經濟壓力，刪減又怕保障出現缺角。《ETtoday新聞雲》特別統整5種小資族必須要了解的5大險種，就是因為錢少，更要把錢都花在刀口上，先顧好必要的保障，其餘的錢就可以作為儲蓄理財之用。

壽險

年輕人該準備哪些基本保障呢？全球人壽商品部副總經理鄭中安建議，年輕人常常在外奔波，可透過傷害險及傷害醫療險等，轉嫁因意外、突發或非疾病造成傷害帶來的影響；若已肩負家庭責任的年輕人，為了家人可能就更需要壽險。

根據全球人壽大數據分析，25至39歲青年新保戶中投保傷害險及死亡險比例均不到2成，且保額僅有100萬左右，恐不足以填補事故發生後家庭經濟所需。全球人壽建議，壽險可以名下貸款與負債總額，加上對家庭未來5到10年的責任金額總額，當做投保壽險的保險金額。

意外險

根據衛生福利部統計資料，事故傷害為國人十大死因第6名，每75分鐘就有1人因意外而喪失生命。年輕人常在外活動，相對容易發生意外，意外險是必備項目。鄭中安建議，傷害險可以壽險保額的2倍作為保額。

但因為年輕人收入有限，遠雄人壽建議，可先從一年期意外險附約著手，除了保費便宜，還能一次拉高意外保障額度，避免萬一收入中斷又有醫療費用支出的風險。以職業類別第一類、21-25歲女性購買100萬元保額，年繳保費約2000元。

有些意外險保單會針對特定意外事故保障加倍，例如搭乘大眾運輸交通工具發生意外可加倍，有些耶會提供「意外失能補償保險金」，依照1~6級失能等級給付，有些保單也會針對年輕人常發生的骨折、脫臼給予高額保障。

實支實付醫療險

民眾最常面臨的醫療支出，包括了門診、住院、加護病房及手術等費用，健保新制實施後，過去有些需要住院進行的手術，在門診就能解決。根據衛生福利部統計顯示，國人自付醫療保健支出仍持續攀升，10年來成長超過2成。

新光人壽表示，若未來健保新制確定上路，民眾不僅自費項目、自費額度將明顯增加，醫療雜費的比例也逐步提高，尤其是在醫療器材、標靶藥物及新式手術等相關費用上，如果想要有更好的醫療品質，實支實付型醫療險的保障就顯得格外重要。

元大人壽副總經理張銘修表示，實支實付醫療險最大的優點，在於能夠配合實際的醫療支出來填補經濟損失，舉凡超等住院病房費差額、住院期間自行負擔之敷料、醫師指示用藥、掛號費及證明文件及其他外科手術費用等，都可透過實支實付的醫療雜費項目，以全民健保身分在保障限額內實報實銷，讓民眾可以有足夠的彈性去選擇最適合自己的醫療方案，確保擁有最佳醫療品質。

癌症險、住院日額險

根據全球人壽大數據分析，25至39歲青年新保戶投保行為顯示，年輕人已有這部份的保險觀念，其投保實支實付險的比例逾7成，但投保住院日額醫療險及癌症險比例相當低。

鄭中安指出，要建置完整的醫療安全網，不能只單靠實支實付險，萬一當重症來襲緊急住院，沒有住院日額險或癌症險的保障，恐難臨時挪出這麼多額外支出。他建議，年輕人可以補強一次或多次給付型癌症險，不但可支應龐大醫療費用，也可作為出院後療養費用支出或填補無法工作的日常生活費；住院日額險則可用來支付單人病房差額或是住院看護費用，提升治療品質。

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關鍵字：小資族,年輕人,保單

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