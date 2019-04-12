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軟爛男「逼分手砲」後殺人！女友媽在家也陪葬　家屬淚求政府：盡快槍決他

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圖文／鏡週刊

2013年10月1日，時年20歲的軍人黃麟凱不滿19歲王姓女友分手，竟拿著預藏的鑰匙潛入王家，以童軍繩絞殺女友母親，還逼王女與他發生最後一次性行為，之後再從後面勒住被害人致死，殘忍行徑讓黃嫌被判處死刑，至今仍在監所內，也讓王家人痛苦萬分，希望黃嫌能早日伏法。

當天下午4時許，正在服兵役的黃麟凱放假返家，他對王家成員的作息都極為熟悉，買了頭套、手套和童軍繩，用交往時留下的備用鑰匙進入前女友家中，他先是潛入女友媽媽房間，周姓死者當時正在躺椅上午睡，他用童軍繩從後方勒住周女，幾秒鐘後便沒了氣息。

黃麟凱拿著預藏的鑰匙潛入王姓前女友家中，以童軍繩勒斃正在午睡的王母。

但黃麟凱行凶後沒有立即離開，他等著前女友返家，從客廳一路尾隨到進房間，隨手拿起王女房中的長褲想套住她的頭，王女大吃一驚並開始掙扎，掙脫後才發現是前男友在搞鬼，她以為這是一場惡意的玩笑，卻不知道黃麟凱已經成為奪命的凶手。

凶嫌先是以褲子套住王女頭部，試圖阻擋她的視線，又強迫王女與他發生性行為。

黃麟凱抱著「一不作二不休」的想法，先是逼迫王姓死者發生最後一次性關係，又趁著王女起身要去盥洗時從後方將她勒斃，更收拾現場的體液衣物，黃麟凱又為了尋找定情戒指在案發現場停留近一小時，直到王爸爸返家他無法離開，才趁亂往樓上逃竄。

連續痛下殺手，更明顯想置人於死，到底是怎麼樣的深仇大恨造成這起血案，警方詢問黃麟凱犯案動機，他的說法竟是：「因為她媽媽對我媽媽不禮貌」。

  1. 黃麟凱用童軍繩勒斃前女友和前女友的媽媽，2017年被判死刑定讞。（東森新聞提供）
  2. 黃麟凱行凶後留在王女房間找定情戒指（圖），最後躲到屋頂被發現。（東森新聞提供）

原來黃麟凱花光了女友存下的大學學費，雙方家長在協商還款時，女方母親認為寶貝女兒的辛苦錢被花掉，說話態度自然比較強勢，黃麟凱認為這是他能處理的事情，無須找上媽媽，女方當時為了繳大學學費，催款也比較緊，黃麟凱無法忍受女友跟他分手還要錢，這才決定要動手殺掉二人。

經過最高法院審理，黃麟凱在2017年死刑定讞，最高法院認為，黃麟凱在殺害王母後毫無罪惡感，絞殺王女前還先強制性交、以逞獸慾，實在「惡性至極、罪責至重」，合議庭只能判死，他也成為蔡英文任內第2個遭判死刑定讞的人犯。

黃麟凱至今未執行槍決，他在監所有吃有喝、作息穩定，長肉發胖的樣子讓被害人家屬無比憤怒。（東森新聞提供）

即使死刑已經定讞，黃麟凱至今仍尚未槍決，他曾經在庭上下跪想跟王家人道歉，但不被王家接受，王爸爸更無法忍受黃麟凱在監所內作息正常，竟然還胖了一圈，王爸爸只盼執政黨能體諒被害者家屬心情，讓黃麟凱早日伏法，別在讓家屬陷入無止盡的心痛中。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿


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