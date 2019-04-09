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軟爛男預謀殺人先打分手砲！女友媽無辜陪葬　家屬：每一天都是折磨

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▲王爸爸（中）一夕間喪妻失女，曾在鏡頭前下跪，盼法官還他們公道，但王家人心中的正義至今尚未實現。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

2013年10月，當時20歲的黃麟凱不滿19歲王姓女友跟他分手，交往時，黃男又花掉女友打工賺來的大學學費，王家因而向他索討9萬元，黃男竟為此痛下殺手，殺害前女友與前女友的母親，黃麟凱於2017年死刑定讞，至今尚未執行，王父則難忘喪妻失女之痛，希望政府能盡快將他槍決。

本月1日，記者重回新北市三重區的案發現場，狹小的巷弄維持往日的寧靜，周遭住戶的生活也早已恢復正常，似乎大眾都已忘記當年的那樁血案，但當時王家居住的房子依然空置，王爸爸的心也隨著妻女的走而空了一大塊，這輩子都難以填滿。

「清明節又到了，凶手現在還沒死刑，我要怎麼跟她們說？」本刊循線聯繫到王爸爸，他至今仍無法走出失去愛妻幼女的傷痛，他曾經當眾下跪，只盼這世界能還他一個公道，但5年過去了，王家人心中的正義仍無法實踐。

王家原本有4位漂亮貼心的千金，如今全家福將永遠缺一角。（翻攝臉書）

▲王家原本有4位漂亮貼心的千金，如今全家福將永遠缺一角。（翻攝臉書）

「那個垃圾活著的每一天，對我們家都是折磨。」王爸爸痛訴，妻女走後他曾經以淚洗面，心如刀割的悲傷更難以用文字表達，他曾經四處奔走，只盼能讓已死刑定讞的凶嫌早日伏法，但小百姓的心聲顯然沒入傾聽，凶手至今還在監所內好吃好睡，王爸爸最愛的二個女人卻只留下不會哭不會笑的骨灰。

黃麟凱拿著預藏的鑰匙潛入王姓前女友家中，以童軍繩勒斃正在午睡的王母。

▲黃麟凱拿著預藏的鑰匙潛入王姓前女友家中，以童軍繩勒斃正在午睡的王母。

時間回溯到讓王爸爸心碎的那一天，2013年10月1日傍晚，王爸爸當時剛下班，拖著疲累的身軀返家，原本期待當家庭主婦的周姓妻子已經煮好一桌飯菜，但他掏出鑰匙才發現家門從內裡遭反鎖，打電話給妻子更無人接聽，只好找來大女兒的男友，攀牆從二樓窗戶進入，再將家門打開讓王家人進來。

凶嫌先是以褲子套住王女頭部，試圖阻擋她的視線，又強迫王女與他發生性行為。

▲凶嫌先是以褲子套住王女頭部，試圖阻擋她的視線，又強迫王女與他發生性行為。

熟悉的家乍看之下與往常無異，家具擺設看來也沒有被翻箱倒櫃的跡象，但王爸爸走進臥房，才發現妻子在躺椅上已經沒有氣息，小女兒則倒臥房內，已經沒有生命跡象，母女倆的脖子上都有一道怵目驚心的勒痕，王爸爸當時嚇得說不出話，連忙通知警消希望能挽回二人性命，但二名被害人最終仍宣告不治。

警方在5小時後宣告破案，原來是小女兒的前男友黃麟凱不滿她提分手，而在交往時，黃嫌又將王姓死者的大學學費揮霍一空，王家因而索討9萬元的賠償，黃嫌竟因此懷恨在心，對2名弱女子痛下殺手。

黃麟凱至今未執行槍決，他在監所有吃有喝、作息穩定，長肉發胖的樣子讓被害人家屬無比憤怒。（東森新聞提供）

▲黃麟凱至今未執行槍決，他在監所有吃有喝、作息穩定，長肉發胖的樣子讓被害人家屬無比憤怒。（東森新聞提供）

經過最高法院審理，黃麟凱在2017年死刑定讞，最高法院認為，黃麟凱在殺害王母後毫無罪惡感，絞殺王女前還先強制性交、以逞獸慾，實在「惡性至極、罪責至重」，合議庭只能判死，他也成為蔡英文任內第二個遭判死刑定讞的人犯。

即使死刑已經定讞，黃麟凱至今仍尚未槍決，他曾經在庭上下跪想跟王家人道歉，但不被王家接受，王爸爸更無法忍受黃麟凱在監所內作息正常，竟然還胖了一圈，王爸爸只盼執政黨能體諒被害者家屬心情，讓黃麟凱早日伏法，別在讓家屬陷入無止盡的心痛中。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿


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