東奧後想退休！戴資穎大馬賽3連霸　外媒讚：超強統治力！

▲羽球球后被外媒譽為「擁有超強的統治能力！」女選手。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

羽球世界球后戴資穎在6日擊敗中國對手陳雨菲，成功搶下大馬公開賽晉級總冠軍的門票，今(7日)對上日本山口茜，最終以直落二（21：16、21：19）收下勝利，也完成本站三連霸霸業，但她昨天卻語出驚人說，「不論在東京奧運無論有沒有拿到金牌，都會選擇退休」。而外媒則盛讚小戴在女單方面「擁有超強的統治能力！」

由於戴資穎在世錦賽以及奧運這兩項最大的賽事中未能奪下金牌，讓她相當沮喪。不過她在日前表示，「自己會專注於今年8月的世界羽球錦標賽以及明年的東京奧運，力拼最後一次，之後打算高掛球鞋，想趁年輕的時候做特別的事情。」她也坦言，付出10年在羽球生涯上已經足夠，因為她的身形較為矮小，比起其他選手需要更多跑動，10年已經夠了。

根據《印度斯坦時報》報導，戴資穎於2016年12月1日將西班牙大將瑪琳擠下，登上世界女子羽球第一的頭銜，一直是女子羽毛球界中最具統治力量的選手。

戴資穎在女單上的優異表現，《印度斯坦時報》也用印度雙嬌辛度和賽娜舉例，賽娜對上她只有5勝15敗的戰績，甚至近期連13敗；辛度對上小戴則只有4勝10敗的戰績，顯然戴資穎在生涯羽球賽中，已漸漸被國際媒體關注，已為不被動搖的霸主地位。

