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瘋電影／密弑遊戲　有人死的遊戲才刺激

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文／賴賴

▲▼密弒遊戲。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

這種密室逃脫鐵效果的遊戲格式，已經看過許多版本了，至今仍有電影出來，肯定是票房保證才會讓投資商樂此不疲，而這次電影中依舊沒有一陷大牌，但是整體感設計又不算是Ｂ級電影，電影流暢好看，過程質感有一定設計品味，好看。

雖然沒有大牌加持，但是這幾位年輕生面孔，個個演技到位，而兩位黑人演員都相當俊俏美麗，所以整體感的組合不俗，年輕人的電影，還會有續集，密室設計相當有巧思。

低成本的娛樂商業電影，好看。


片　　名：密弑遊戲
英文名稱：Escape Room
類　　型：恐怖、懸疑/驚悚
上映日期：2019-02-27
片　　長：01時40分
導　　演：亞當羅勃提爾(Adam Robitel)
演　　員：泰勒羅素(Taylor Russell) 、 羅根米勒(Logan Miller)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：索尼影業

劇情大綱

《密弑遊戲》電影講述6名從不同意外中生還的陌生人，在努力回歸正常生活時，突然收到不明來歷的密室逃脫遊戲邀請。遊戲中總共有5大關卡：「毒火煉獄」、「冰天雪地」、「顛倒世界」、「毒氣密室」與「迷幻空間」，

在不同闖關過程中，他們亦被迫面對自我最黑暗的過往瘡疤，他們也才意識到這不只是場遊戲，為求生存與贏取高達百萬美元的獎金，所有人不僅需互相幫助，還必須賭上性命互相傷害，因為最後只能有一位贏家倖存…

▲▼密弒遊戲。（圖／YAHOO）

▲別出心裁的入場邀請相當誘人。

▲▼密弒遊戲。（圖／YAHOO）

▲沒想到還沒準備好，就開始烤箱伺候。

▲▼密弒遊戲。（圖／YAHOO）

▲掉下去是萬丈深淵的顛倒屋。


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關鍵字：瘋電影,密弑遊戲,賴賴,泰勒羅素(Taylor Russell),羅根米勒(Logan Miller)

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