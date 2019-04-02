有2位女兒的單親媽媽　斯洛伐克選出首位素人女總統

圖文／鏡週刊



中歐國家斯洛伐克30日選出國內史上第一位女總統，45歲的環保律師卡普托娃（Zuzana Caputova）以政治素人之姿，擊敗執政黨推出、現任歐盟執委會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic），打破近期歐洲國家的民粹、疑歐派勢力的趨勢。

以「勇敢面對惡魔」作為選戰口號的卡普托娃，於去年2月斯洛伐克記者古奇亞克（Jan Kuciak）因調查政治人物與黑幫勾結而遭謀殺後，宣布投入選戰，並誓言這是一場善與惡的選戰，卡普托娃以58.3％的得票率，超越塞夫柯維奇的41.7％，贏得這場選戰。選後，卡普托娃表示，她的勝選證明各種可能，不屈服民粹主義、真實說話，提到利益相關議題也不必使用挑釁十足的字眼。

未有任何公職經驗的卡普托娃，是一名擁有2位女兒的單親媽媽，斯洛伐克近期因內政貪腐嚴重，加上記者古奇亞克被謀殺後，國內對執政黨不滿情緒日益升高，卡普托娃，藉著這波浪潮，打敗塞夫柯維奇。

然而歐洲的政情觀察家對卡普托娃的當選不樂觀，甚至拿法國總理馬克宏的當選情況來形容她的當選，認為人民只是選出一個希望，但最後可能毫無作為，但也有斯洛伐克民眾持不同看法，正因為在斯國政治人物身上看不到希望，卡普托娃的出現，她的背景讓人耳目一新，認為她可以為斯洛伐克的未來帶來希望。

具有法律背景的卡普托娃，也是一位環保人士，根據《蘋果日報》報導，卡普托娃曾為自己家鄉皮茲諾克鎮與非法垃圾掩埋場打了一場長達14年的訴訟，同時在同性婚姻與領養都尚未合法的斯洛伐克，卡普托娃也為LGBTQ（同性戀、異性戀、跨性別、酷兒）發聲，支持同性婚姻與領養，反對禁止墮胎。

卡普托娃的當選，總統蔡英文也在推特上發文恭喜，並讚卡普托娃的勝選正名女性可以克服所有障礙，她實現了女性的夢想與抱負，也希望日後能有與卡普托娃合作的機會。



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