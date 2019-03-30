中方「超10億美金」地產商佔全球58%　領先美國113人

▲恆大集團創辦人兼董事局主席許家印是全球房地產首富。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中國大陸短短幾年的快速發展創造了許多「房地產大亨」。近日發布的《2019胡潤全球房地產富豪榜》（Hurun Global Real Estate Rich List）顯示，全球共有239位身價超10億美金的地產富豪上榜，中方企業家就佔了58%，以139位遙遙領先別國，接著依次為美國和英國，分別有26位和17位富豪入選。

榜單發布人、胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤（Rupert Hoogewerf）曾表示，「中國城市化大趨勢推動了世界歷史上最大的財富爆炸，也在短短幾年內為中國創造了全球最多的房地產企業家。」

▲香港首富李嘉誠。（圖／路透社）

據榜單顯示，名列前四的房地產開放商都是華人面孔。恆大集團（Evergrande Group）董事局主席許家印以370億美元的淨資產成為全球房地產首富；香港產業集團長江實業（Cheung Kong Holdings）創始人李嘉誠排名第二，淨資產為290億美元。

第三名則是香港恆基兆業發展有限公司（Henderson Development Limited）主席李兆基，擁有270億美元的財富；總部設在廣東佛山的碧桂園集團（Country Garden）聯席主席楊惠妍憑藉230億美元排在第四，而且是唯一躋身前十位的女企業家。

▼ 楊惠妍25歲時獲得碧桂園70%股份，立即以692.104億港元的成為大陸女首富。（圖／翻攝自百度百科）

美國方面，歐文公司（Irvine Company）董事長兼唯一股東Donald Bren以170億美元的淨資產當選全美最富有房地產商。值得注意的是，美國總統川普以30億美元位列榜單第82位。

榜單顯示，聯合辦公空間WeWork創始人之一、以色列裔美國企業家Adam Neumann是唯一一位40歲以下白手起家的房地產億萬富翁，他的個人淨資產估計達65億美元，比去年翻了一倍。