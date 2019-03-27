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瘋電影／池畔風暴　別人的孩子不要亂親

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文／賴賴

▲▼池畔風暴。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這是一個目前存在全世界的普世價值兒童問題，到底該怎樣去保護小孩，該怎樣去訂定老師表達愛的界線，太多意想不到的罪惡發生在孩童身上，以至於家長都成了驚弓之鳥，誰敢嘗試風險，電影流暢好看，淺顯的丟出一個大家都不知道怎麼解決的問題，老師無解，家長更無解的現代病態，只是出發點是善意就可以消除一切障礙嗎？

而另一個角度則是教師的立場，到底要怎樣不逾矩還能真正表達對小孩的關懷，電影很簡單的描述這個教師與學生的腳色，整個日常的教學，僅因學生的一句話，使得老師身敗名裂甚至成為戀童癖，難道小孩不會說謊嗎？如果只是因為小孩一時的語意不詳導致後果不堪設想而不敢糾正，有太多的可能性，這也使得現代老師不願意對學生付出太深，免得導致殺身之禍的可能。

媒體充斥著成人侵犯兒童的新聞，不論是近親、長輩、親友、師長、教會等等，兒童似乎身處著一個極度變態的環境中成長，父母真的有辦法杜絕這一切危險嗎？這部電影丟出了一個很棒的議題，這個議題需要從政府教育層面開始著手，最重要的還是要讓孩子學會自保的方法，電影好看，議題艱難。
 

片　　名：池畔風暴
英文名稱：Liquid Truth
類　　型：劇情
上映日期：2019-03-22
片　　長：97分鐘
導　　演：卡蘿莉娜賈伯(Carolina Jabor)
演　　員：丹尼爾德奧利維拉(Daniel de Oliveira) 、 馬可里卡(Marco Ricca) 、 瑪露嘉利(Malu Galli)
國　　家：巴西
語　　言：葡萄牙語
發行公司：佳映


劇情大綱

有一種真相，看得見，卻觸不著
魯本斯是個瀟灑帥氣、廣受學生歡迎的游泳教練。某天竟被家長指控，涉嫌將男童帶到更衣間，做出過分親密的不當舉止。消息一出，家長群組風雲變色，紛紛擔心自己的孩子成為下一個受害者，平靜的游泳池畔因此攪得人心惶惶。

當事者家長甚至在社群網站上發表定罪文，譴責魯本斯就是狼師，揪集群眾力量希望他得到制裁，警方也深入調查魯本斯的涉案可能。面對醜聞瘋狂延燒，尖銳的指控將魯本斯逼到崩潰邊緣，即將讓他陷入萬劫不復的深淵……

▲▼池畔風暴。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲一切故事從這裡開始，小孩因為面臨比賽而心情痛苦。

▲▼池畔風暴。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲孩子回家告知被親吻嘴巴，父親對於游泳教練行為感到不滿。


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關鍵字：瘋電影,池畔風暴,賴賴,丹尼爾德奧利維拉(Daniel de Oliveira),馬可里卡(Marco Ricca),瑪露嘉利(Malu Galli)

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