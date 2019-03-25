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奇美博物館野餐日　音樂表演輕鬆愜意度假日

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▲奇美博物館最受歡迎的「湖畔野餐日」正式展開，眾所矚目的全新特展、音樂表演、野餐市集都讓民眾讚不絕口。（圖／記者林悅翻攝）

▲奇美博物館最受歡迎的「湖畔野餐日」正式展開，眾所矚目的全新特展、音樂表演、野餐市集都讓民眾讚不絕口。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美博物館最受歡迎的「湖畔野餐日」又來了！ 3月24下午活動正式展開，眾所矚目的全新特展、音樂表演、野餐市集都讓民眾讚不絕口，而今年首度規劃的「畫畫寫生」及「戶外導覽」也備受喜愛，大批群眾不分男女老少，在美景佳餚的陪襯下，一起度過輕鬆愜意的週日午後。

▲奇美博物館最受歡迎的「湖畔野餐日」正式展開，眾所矚目的全新特展、音樂表演、野餐市集都讓民眾讚不絕口。（圖／記者林悅翻攝）

奇美博物館去年首辦「湖畔野餐日」，引起廣大迴響，為了滿足大眾期待，今年再度推出活動。館方表示，希望藉此貼近民眾生活，讓博物館成為一個可以看展吸收知識，也可以放鬆、放空的紓壓場域。今年「湖畔野餐日」以「Bossa Nova」為主要音樂風格，營造悠閒、慵懶氛圍，提醒生活繁忙的人們暫時緩下腳步，品味周遭美好。許多民眾精心準備各種美食及野餐道具，呈現自己的野餐時尚，各具特色的風格讓園區處處充滿美學風景。

▲奇美博物館最受歡迎的「湖畔野餐日」正式展開，眾所矚目的全新特展、音樂表演、野餐市集都讓民眾讚不絕口。（圖／記者林悅翻攝）

由於「奇麗之美－台灣精微寫實藝術大展」甫開展，該展為奇美藝術獎30年的培育成果，因此，本次野餐日也特別以「奇美藝術獎」為概念，推出音樂與藝術活動。「寫生課」邀請奇美藝術獎得主陳俊華老師指導，帶領民眾在湖畔盡情揮灑畫筆；音樂表演有請奇美獎得主卓家萱、湯發凱等人演出；另提供南藝大「奧干農弦樂四重奏」戶外表演舞台，呼應奇美藝術獎提攜學子的精神。每每表演登場，皆吸引遊客群聚聆賞，增添熱鬧氣氛。

野餐日另一亮點為首度規劃的「戶外導覽」，由導覽員講解博物館戶外重要景點，包括本館建築、奧林帕斯橋、阿波羅噴泉、鐵修斯戰勝人馬獸雕像等，參與民眾都表示十分有趣。另有集結輕食點心、文創手作的「野餐市集」以及拍照打卡景點，讓民眾野餐之餘也能散步園區，尋覓驚喜。

奇美博物館表示，去年野餐活動後，民眾沒有留下垃圾，展現高水準的公民素養。此外，館方將持續規劃多元展覽及活動，讓博物館成為人們休憩的生活中心。

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關鍵字：奇美,博物館,野餐日,音樂表演

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