　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「AirPods致癌」瘋傳…250科學家連署警告　真相曝光！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲蘋果無線耳機AirPods。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲蘋果無線耳機AirPods在全球都相當熱賣。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王致凱／編譯

近日國外一篇有關「無線耳機是否致癌」的報導在網路上掀起熱議。文章提到，包括熱賣的AirPods在內，使用藍牙耳機可能是癌症的肇因之一，更聲稱這類耳機會對大腦發射輻射，已有250科學家向世衛組織發表連署，對其健康風險發表警告，但無線耳機真有這麼恐怖嗎？

美國新聞網站Health指出，這類文章似乎都源自網路媒體Medium網站3月7日的一篇報導，標題是「AirPods和其他藍牙耳機安全嗎？」該篇文章引述科羅拉多大學科羅拉多泉分校（UCCS）生物化學教授菲利普斯（Jerry Phillips）的說法，稱他之所以擔心AirPods對人體有健康疑慮，是因為「他們被放置在耳道中，使頭部組織暴露於相對較高的射頻輻射下。」

文章還指出，菲利普斯並不是唯一擔憂無線藍牙裝置引發健康風險的科學家；文章引述一份向聯合國和世界衛生組織發出的連署請願書，顯示全球有來自40個國家、250名科學家對藍牙裝置抱有同樣疑慮。

不過，Health網站指出，其實這份請願書並沒有提到AirPods，甚至沒有提到無線耳機。確切來說，這份連署請願書是對「非游離電磁場（EMF）技術」的潛在健康風險表達「嚴正關注」，而所有藍牙設備都使用這種通信技術。

事實上，這份連署請願書也不是最近才出現，最早在2015年就已經公布，並於今年1月1日最近一次更新。請願書中沒有提到「無線耳機」字眼，但清楚提到了行動電話、基地台、Wi-Fi天線、智慧電表和嬰兒監視器等設備。

研究電磁場安全的賓州大學生物工程學福斯特（Ken Foster）向Health網站說，他對於這種有關無線耳機危險性的炒作不會買帳。他指出，藍牙耳機確實會發出電磁波，蘋果公司去年也真的賣出2800萬對AirPods耳機，且的確沒有關於此種輻射安全性的長期研究，但並非完全沒有任何相關研究。

實際上，美國聯邦政府早已為消費者設立了電磁輻射量安全標準，而藍牙設備的輻射遠遠低於此標準值，就算直接貼在皮膚上也不會超標。此外，福斯特進一步指出，雖然AirPods是一款耳塞式耳機，但其天線的位置並不再耳道內，而是安裝在耳機露出耳外的部分，一直延伸至耳朵下方。

另一方面，藍牙設備與行動電話相比，發出的電磁波輻射量只有10分之一或更少。福斯特解釋，「如果你每天都會使用手機，那麼擔心耳機造成的危害顯得很奇怪。」他補充說，「當然，如果你每天都用無線耳機聽好幾個小時的音樂，可能會增加輻射暴露量，但如果主要是透過耳機進行電話交談，那麼實際的輻射暴露量，會比直接把手機拿靠近頭部接聽要來的更低。」

福斯特說，他不敢保證藍牙裝置完全沒有健康疑慮，因為確實沒有證據能證明它們是100％安全的，「但就我個人而言，我一點都不擔心。」他說，如果想謹慎一點，最簡單的方式就是停用無線耳機，但人們必須瞭解，即使這麼做，身邊的手機或是其他藍牙裝置，同樣也會產生電磁輻射。

加州政府去年曾發表一份減少電磁輻射暴露的建議指南，指出雖然健康風險與無線電波能量之間沒有明確的關連性，但有一部份實驗結果顯示，長期、大量地使用手機，可能與每某些特定類型的癌症或其他健康問題有關。

指南中建議，不使用手機時將其遠離身體，睡覺時也不要把手機放在床邊，且接聽電話時最好使用耳機。指南同時指出。藍牙設備同樣會發出電磁輻射（比手機低），因此未使用時最好將其從頭部摘下。

加州大學柏克萊分校教授、家庭與社區健康中心（Center for Family and Community Health）主任莫斯科維茲（Joel Moskowitz）則向Medium提出另一項建議：改用有線耳機代替無線耳機，以減少電磁輻射風險。

福斯特說，無論使用有線或無線耳機，還有許多風險比起微量輻射更值得使用者留意。他說，「如果你帶著耳機出門，直接走到一台車前面，這比未來20年內有可能長出來的『理論性腫瘤』要危險的多」，「我的建議是，戴耳機時小心車子還比較重要。」

ET快訊
新一波春雨深夜襲！全台變天　「下雨熱區」北部慘連莊5天
離奇！東吳男大生獨赴中華科大跳樓　頭顱破裂命危急救

關鍵字：AirPods致癌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

14歲國中生帶小女友私奔！去完賓館被逮才知她28歲

川普推特語錄／參議員想太多　大家都知道邊境就是在緊急狀態

「AirPods致癌」瘋傳…250科學家連署警告　真相曝光！

紀念霍金　英國發行50便士「黑洞金幣」

台海衝突美國可能參戰！日本內部意見分歧　美學者：袖手旁觀將終結美日同盟

奈及利亞小學倒塌 上百名學童被壓在瓦礫堆中待救！

快訊／蒙面雙少「校園槍擊後自殺」　巴西聖保羅至少9死17傷

寧死不投降！印尼恐怖分子妻兒夠狠 引爆自殺炸彈身亡

全球剩美國、加拿大「還在飛737 MAX」　川普與波音交情曝光！

又是波音！飛美國航班緊急折返北京　達美航空公布原因

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

14歲國中生帶小女友私奔！去完賓館被逮才知她28歲

川普推特語錄／參議員想太多　大家都知道邊境就是在緊急狀態

「AirPods致癌」瘋傳…250科學家連署警告　真相曝光！

紀念霍金　英國發行50便士「黑洞金幣」

台海衝突美國可能參戰！日本內部意見分歧　美學者：袖手旁觀將終結美日同盟

奈及利亞小學倒塌 上百名學童被壓在瓦礫堆中待救！

快訊／蒙面雙少「校園槍擊後自殺」　巴西聖保羅至少9死17傷

寧死不投降！印尼恐怖分子妻兒夠狠 引爆自殺炸彈身亡

全球剩美國、加拿大「還在飛737 MAX」　川普與波音交情曝光！

又是波音！飛美國航班緊急折返北京　達美航空公布原因

14歲國中生帶小女友私奔！去完賓館被逮才知她28歲

川普推特語錄／參議員想太多　大家都知道邊境就是在緊急狀態

快訊／臉書、IG大當機！「發文+回文+按讚」全失效…小編全崩潰

「平凡台灣女孩」凌友詩當政協　陸委會：已違法最高罰50萬

中學五人制／北區決賽再上演　國男苗栗建國、竹縣博愛爭冠

「AirPods致癌」瘋傳…250科學家連署警告　真相曝光！

碧砂漁港釣客「甩竿」驚險跌落消波塊！　警消、海巡聯手搶救

專訪／林柏宏看《花不棄》結局哭了：感情世界就是不公平的吧！

中學五人制／北市龍門沒壓力放開打　超乎預期闖4強

約會沒話聊？兩性專家分享「36個問題」讓親密感大增　曖昧中請筆記

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

國際熱門新聞

這狼犬超大！網友嚇傻：怎麼拍的..

孕婦喝酒開趴　途中生產...竟..

AirPods致癌瘋傳　連署真..

他算出月經花費　要女人停止抱怨

2小六女童遭長期霸凌　攜手跳1..

「岳父毀容別來婚禮」她怒甩渣男..

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝..

19歲少女「死不瞑目」倒在母親..

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫..

台海衝突美國可能參戰！學者：日..

72小時轟炸　1天3000聖戰..

她吞男友體液…「狂嘔呼吸困難」..

快訊／IG崩潰死當！照片限動全..

即／巴西聖保羅校園槍擊　9死1..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼「一掌拍碎花生」

Selina心碎淚吻愛犬Pinky！105字告別

新一波春雨深夜襲！北部濕5天

《驚奇隊長》埋最深的彩蛋　99.9%觀眾沒Get到

淡江女大生魂斷百齡橋！16歲少年伴屍一夜

被男友拉進「百男群組」羞恥洗禮

酒駕撞碎女騎士亡！駕駛親友談賠償竟冷笑

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面