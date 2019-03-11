單戀比戀愛更吸引人？調查分析：交往前「自帶濾鏡」　交往後惡習全露

文／妮妮小宅女

都說曖昧的時候最美，偷偷喜歡一個人卻是一件很傷神的事，但也是有人認為「單戀」比真實戀愛的感覺更好。

日本編輯部しらべぇ就對1664位20-60歲的男女做調查，針對「單戀」這件事做訪問，竟然有30.2%的人都認為「單戀比較快樂」，也就是說每三個人終究有一個人寧願單戀也不想在一起。

從比例上來看，雖然年齡層不同，但都是女生的比例大於男生，這邊也做了調查，問了大眾為什麼會寧願單戀也不想和對方在一起。

交往後就會看到各種缺點：

「原本以為對方很溫柔而且會察言觀色，但交往後才發現有很多地方不靠譜，雖然還是很溫柔沒錯，但距離縮短後就會發現缺點，真悲傷。」（20多歲・女）

「我前女友是公司公認的美女，剛交往時還覺得挺有面子的，但沒多久她就露出本性。因為是同事，所以工作情況她也很清楚，明明知道我在加班，還是會質問為什麼不聯繫，下班後還要多花時間哄她，一直消耗精神。而當其他同事都在羨慕時，就算想抱怨我也說不出口。」（30多歲・男）

單戀會美化對方：

「單戀時，總是會幻想很多所以覺得蠻快樂的，也會因為自己的小劇場而把對方當作男神般看待。但回到現實中，對方也是人，有優點也會有缺點，要是沒辦法接受缺點的話，只能永遠單戀了。」（30多歲・女）

與其說喜歡單戀，不如說是戀愛之後會戳破各種曖昧時的假象吧！但其實這樣很正常啊，不管在單戀、曖昧還是戀愛初期，我們都會自帶「完美」濾鏡，在一起後的生活才是真實人生。

如果會因為害怕這些濾鏡下的真實而覺得單戀比較好，那還真有點不切實際。而且一直單戀的日子其實很痛苦餒…好啦大家都單身最棒了ヽ(́◕◞౪◟◕‵)ﾉ

VIA sirabee

粉蝨團鬧飢荒啦，一人一讚救救妮妮子(*´∀`)~♥

