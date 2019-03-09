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美中警報解除！投資人勇於前進風險性資產　狂買這10檔股票型基金　

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▲▼今年元月投資人買最多的10檔境外股票基金。（圖／境外基金資訊觀測站）
▲今年元月投資人買最多的10檔境外股票基金。（圖／境外基金資訊觀測站）

記者劉姵呈／台北報導

揮別去年的震盪年，今年以來因為美中貿易談判接近達成協議，全球股市急漲，元月行情明顯，使市場樂觀情緒增溫，投資人勇於前進「風險性資產」，根據資金流向顯示，今年投資人最愛的是美國成長型基金、亞洲及新興市場基金等較積極的基金類型。

根據境外基金資訊觀測站最新資料統計，元月國內最熱銷的十檔基金中，主要都是大型成長股，而其中美國基金就占了四檔，其他也有新興市場基金、歐洲與天然資源等基金。

值得注意的是，美國聯準會（Fed）有望放緩升息步伐，也壓抑了美國公債殖利率和美元走勢大幅拉升的可能，並為去年遭到超賣的新興市場帶來投資轉機，同時吸引國際資金對新興市場重燃熱情，今年新興市場基金已經蟬聯2個月的全球吸金霸主，久違的回到了榜單上。像是第三名施羅德亞洲優勢基金，已及第八名富蘭克林坦伯頓新興國家基金皆重出江湖。

而名列第九名的摩根環球天然資源基金，也顯示出投資人更願意承受風險；公用事業基金相對穩健，但就只落在第十名，淨申購規模也是唯一不到2億元新台幣的基金。

投信法人指出，就股票型基金來說，去年投資人較偏好全球型、低波動、高配息的基金類型，但今年風險承受度提升，從元月投資人狂買的這10檔股票型基金來看，資金流向新興市場及區域型基金預期風險屬性更高的單國基金會出現在2月的熱銷排行榜。

但是也提醒投資人，雖然區域型或單一國家型的股票型基金集中投資報酬比較高，但近期因全球經濟展望下修，投資人還是應該小心要分散投資，避免高風險。

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關鍵字：股票型基金,新興市場,成長型基金,風險性資產,境外基金

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