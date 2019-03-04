推動性平邁大步　桃市首度自製性平微電影《大大的勇氣》

▲桃園市首度自製性平微電影「大大的勇氣」。（圖／性平辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

傳統男尊女卑的觀念深植人心，桃園市推動「性別平等」邁大步！迎接3月婦女的節日，市府性平辦公室首度自製的性平好故事CEDAW微電影《大大的勇氣》，4日於綜合會議廳舉辦首映，傳達支持「消除對婦女一切形式歧視公約」，尤其在就業方面對婦女的歧視，以保障其工作權，建立職場性別平等。

《大大的勇氣》首映會，社會局局長王安邦、性別平等辦公室執行長簡秀蓮、新住民聯合服務中心執行長鄭貴華、領銜主演的演員梁舒涵亦共同出席。王安邦表示，市長鄭文燦非常重視性別平等，自2016年起成立性別平等辦公室，對於性別平權及婦女權益亦相當關注，期望透過此次微電影的拍攝，生動傳達日常生活中的性平議題，喚起民眾對於性別平權的關注及重視。

▲桃園市首度自製性平微電影《大大的勇氣》。▼《大大的勇氣》領銜主演的演員梁舒涵。（圖／性平辦提供）

性平辦公室執行長簡秀蓮指出，在桃園「性別平權」並不是口號，鄭文燦市長提出易懂且好記的「性別友善、性別平權、保護母性、培養女力」為性平政策四大理念，致力推廣性別平等的重要性。其中，在「性別平權」上，積極提高女性決策參與，市府各一級機關單位主管之女性比例已達50%以上。

性平微電影《大大的勇氣》中，「大大」是一名穿著打扮中性、任事主動積極的公司女組長。一日，公司王經理因總經理交辦、扭轉外界對公司被報導是「女性血汗企業」的不良形象，指派「大大」負責執行「性別平等職場尊重」活動；於是「大大」在網路設計「開啟性別平等新『視」界」平台，提供同仁提案上傳、留言討論、匿名投票等功能，回響熱絡，紛紛提出如何建立職場性別平等的看法。

未料，卻引發王經理動怒，認為「大大」未事先過濾言論的做法，無疑增加管理員工的困擾，憤而解僱「大大」…。