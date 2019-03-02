趁連假串連！反同婚鎖定29立委曝光　推「公投施行法」還要修法

圖文／鏡週刊

同性婚姻爭議，行政院以中性方式提出《司法院釋字第748號解釋施行法》已送進立法院審查，不過，反同婚團體不埋單，趁著228連假積極串連。本刊獨家取得反同婚團體遊說的修法版本及遊說名單，不但仿效行政院以《公投第12案施行法》為名提出專法草案，連《民法》也要修，主張直接在法律中明定婚姻「只限一男一女」，並已鎖定藍綠共29名立委積極遊說，盼跨過連署成案門檻。

知情人士透露，反同婚勢力由長老教會南部分會、基督教部分教會（如靈糧堂系統），以及下一代幸福聯盟聯手合作，更兵分2路，除了擬定遊說立委連署的清冊，還分配責任區，一一說服鎖定的29名立委；另一方面，南部長老教會已預計下週將登報發表，南部長老教會針對同婚法案的聲明，目前包括高雄中會、台南中會等單位的分會議長都會署名。

本刊並獨家取得反同婚勢力遊說藍綠立委的責任分配名冊，遭鎖定的立委有29人，國民黨有20人，包括廖國棟、黃昭順、王金平、陳宜民、江啟臣、沈智慧、陳超明、徐志榮、顏寬恒、馬文君、許淑華、羅明才、林德福、費鴻泰、鄭天財、蔣乃辛、陳學聖、呂玉玲、林為洲，以及因涉賄選案二審遭判有期徒刑4年、褫奪公權4年而暫時停職的簡東明。

民進黨則有6人，包括劉櫂豪、趙天麟、許智傑、張廖萬堅、黃國書、蘇治芬；另有親民黨的周陳秀霞、無黨籍的高金素梅，以及未明確列出名字的「彰化立委」。

遊說立委的責任分配上，北部由下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩、台北士林靈糧堂牧師劉群茂負責，桃竹苗由中壢浸信會黃炯榕牧師、新竹靈糧堂主任牧師苗其傑負責，中部由台中東海靈糧堂牧師林進泰負責，台東由城市生命泉純福音教會牧師張信一負責，南部則由台南聖教會牧師高敏智、高雄浸宣武昌教會顧問牧師鄭博仁、長老教會牧師机嘉勝等人負責。

反同婚勢力在去年九合一大選後，一直主張專法要以「同性共同生活法」為名，反對「同性婚姻」入法，但就在政院提出試圖避開民間「同婚」「同性配偶」「同性伴侶」等名詞爭論，以專法形式、中性取名為《司法院釋字第748號解釋施行法》草案後，本刊掌握，反同婚不甘示弱，近日積極串連後決定依樣畫葫蘆，改比照政院「施行法」的方式提出《公投第12案施行法》，內容仍僅允許20歲以上同性2人，成立「同性家屬關係」，而非婚姻關係。

不只如此，反同婚團體還另外提出《民法》修正草案，根據本刊獨家取得的法案內容，他們主張修改《民法》第980條，要求「結婚限於一男一女之結合，男未滿18歲，女未滿16歲者，不得結婚。」

在提案說明中，此草案提到，「現行民法第972條，雖明定『婚約，應由男女當事人自行訂定』，惟婚姻相關條文並無『應限定在一男一女之結合』之規定，故依民國107年全國性公民投票第10案之開票結果，將『一男一女之結合』之婚姻定義明定於民法第980條。」

至於反同婚團體所提的《公投第12案施行法》草案則有17條，並明定，「相同性別、滿20歲且未受監護宣告之2人，為經營永久共同生活之目的，得成立同性家屬關係」，財產上，雙方可「用書面互約提供之財產，屬於雙方公同共有」，遺產分配上，雙方當事人可在不違反「特留分」規定的範圍內，「協議互為遺產分配」，若未協議則推定可分配到遺產的一半，另也規定有同性家屬或配偶者，不得與他人成立同性家屬關係。



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