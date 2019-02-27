看完以色列新創政策　柯文哲：最重要的還是專業、良心

▲柯文哲在機場等待時席地而坐。（圖／取自柯文哲臉書）

記者陳家祥／台北報導

柯文哲23日啟程前往以色列出席全球市長會議，預計27日晚間返抵國門；這次柯也定期在臉書上新增「出訪筆記」，即時向台灣的粉絲分享出訪見聞與心得。柯文哲27日在臉書上指出，以色列也認為失敗是常態，創投成功率兩三成才正常，「失敗了，就是增加下一次成功的機率」；此外，過去20年以色列補助的產業也不斷在變化，因為世界上沒有什麼產業是會一路欣欣向榮，隨著市場不斷變化，對國家最有幫助的產業也不斷更動。

柯文哲說，行程來到最後一天，一大早的全球市長會議，我們在特拉維夫證交所的演講廳進行各種專題演講，介紹以色列這幾年來一些創新產業，包括資安、智慧城市、共享交通等等，「很久沒有機會可以心無旁騖的靜下心來上課，講座中有很多有趣的概念，我也馬上叫現場一起參與的局長們抄下來，帶回去研究看看如何進行。」

接著到了下午，前往以色列的科學研究及新創重鎮－魏茲曼科學院與以色列創新局。柯文哲說，創新局負責輔導新創產業的發展，跟市府的產業局業務非常類似，我們也跟他們互相交換意見。柯表示，台北市過去4年補助超過11億元，但我們都面臨到同樣問題，在於公家的創新產業補助不是以獲利為最大目標，而是「如何在鼓勵新創的過程中，找到對國家未來產業發展最有幫助的項目？」

「這個問題我們跟以色列創新局有很多討論，但我發現他們有一點跟我很像：鼓勵冒險，不懼失敗。」柯文哲說，以色列創新局利用補助企業創新，廠商成功的要回饋還款，失敗了，則是不用繳回，因為他們認為失敗是常態，創投成功率兩三成才是正常的事情，「失敗了，就是增加下一次成功的機率」。

「然而，他們也承認過去20年下來，補助的對象也不斷在變化，因為世界上沒有什麼產業是會一路欣欣向榮，隨著市場不斷變化，對國家最有幫助的產業也不斷更動。」柯文哲認為，到最後，作為一個政府，最重要的還是兩點：「專業」跟「良心」，換句話說，新創產業的補助評選委員，必須能夠秉持專業與良心，順應產業潮流的變化，不斷的找尋新的補助對象。

最後柯文哲說，不到72個小時的快閃行程，終於告一段落，回國之後，我們會努力把一些學到的觀念付諸實現。