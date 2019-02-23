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她左腿截肢想「用皮膚做包包」！　設計師傻眼沒人敢接手

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▲▼英國婦人想用自己截肢的皮膚做包包。（圖／翻攝自sewport）

▲婦人強調，手提包中間那塊要用自己的皮膚來做。（圖／翻攝自sewport）

國際中心／綜合報導

英國曼徹斯特（Manchester）的55歲婦女瓊（Joan）因為罹患外周動脈疾病，必須將左小腿截肢，為了將身體一部分留作紀念，她親筆畫了一張設計圖，打算「用皮膚製成包包」，還開出3000英鎊（約台幣12萬元）的預算，不過，這個瘋狂的要求至今還沒有設計師敢挑戰。

據《每日郵報》報導，瓊最近在網路上看到如何處理人體殘肢的文章，內容提到醫護人員會將這些部位集中後再一起燒掉，她不忍自己的左腿被丟棄成為垃圾，所以才突發奇想要做成包包，但家人對這計畫完全不支持。

▲▼腿,腳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲婦人想把自己左腿皮膚做紀念。（圖／取自免費圖庫pixabay）

瓊找上時尚平台Sewport幫忙製作人皮包包，並傳達皮包概念為「一個中等大小的包，配上一條短背帶，中間部分用我的皮膚製作，其餘的可以用別種材料完成。」瓊也表示，她知道自己這個想法很荒唐，但「這是我的一部分，我想保留它。」

事實上，大多數患者會捐出肢體用於醫學研究，或是和其他廢棄的人體部位一起焚燒處理，不過，患者也可以要求帶回自己殘肢。瓊指出，「如果我們會用動物皮膚做服飾或配件，那麼為何不能用人的皮膚做相同事情？」

Sewport創辦人霍達克爾（Boris Hodakel）回應說，公司在2018年11月也接到過類似要求，「一名小姐想要將死去的母親頭髮做成連身裙」，雖然客戶的想法千奇百怪，但這還是第一次接到用自己皮膚做包包的案子，希望有製造商願意大膽嘗試，不過目前還沒有設計師答應製作。

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關鍵字：曼徹斯特,截肢,皮包,Joan,Sewport

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