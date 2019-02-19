「拿1100元付600元是騷擾」日本網友又大戰：這是給店家添麻煩

文／深海大花枝

在外面買東西遇到零頭時，你如果身上剛好有零錢，會用「找整數」的方式付款嗎？比如說買了52元的東西，就付102元，這樣就可以因為拿到一個50元硬幣的找錢而比較輕鬆，不用拿著重重的48元到處走。

花枝覺得這種方式相當方便，而且對店員來說，只要找一個硬幣而不用算錢，應該也會比較輕鬆一點吧？如此一來，這樣付帳就是雙贏了。

但，日本綜藝節目《月曜夜未央》中提到了「各式各樣的騷擾」，這種付錢方式，居然也被列為令人厭煩的「騷擾」之一？！

在街上採訪到的女性表示，她在卡拉OK店工作，但是只要遇到那種「用1100元付600元」的客人，就會讓她感到非常煩躁、心情很差。遇到這種客人時，她會猜：「這個人一定是很想要500元硬幣（日圓）吧」，而刻意找5個100元硬幣給對方。

這種刻意的做法，引起了兩派網友的爭論。

一派網友的意見和花枝在開頭說的類似，表示這種找錢方法是要讓店員的找錢手續變得比較輕鬆、是雙贏的方法；但另一派網友則認為，這樣子是在「刻意消耗」店家的500日圓硬幣，收銀機裡500圓硬幣的存量通常就已經比較少了，店家根本不希望客人這麼做，不然500元硬幣用光後，還得再去銀行換錢，非常麻煩。

花枝覺得，有人喜歡這樣付錢、有人不喜歡這樣付錢，都是很正常的，但是把找整數說是「騷擾」......也太過分了吧QQ？

【花枝與小夥伴的愉快日常】←從深海來到陸上工作的花枝枝，擅長吐槽，最喜歡寫奇奇怪怪的東西。今天也為了海陸交流而努力發文，快來參觀花枝家吧！

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