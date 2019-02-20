南投與浙江「以湖會友」！主打日月潭拚每年80萬陸客

▲日月潭的知名度是南投縣與大陸交流的重要優勢。（圖／記者黃稜涵攝）

記者馬叔安、黃麒文／南投報導

今年的南投燈會有來自浙江的「百葉龍」和「九獅圖」等文藝演出，其實南投縣和浙江之間觀光的關係在本世紀初就開始進行交流。據了解，浙江杭州是南投在大陸的「第一友好城市」，兩地的關係是建立在日月潭與西湖「以湖會友」的交流上，未來將爭取包含浙江在內7個大陸省市的友好湖泊每年80萬人來南投旅遊。

南投縣觀光處長王源鍾在接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，最早南投與浙江杭州的相關人員在香港一次的會面之後，兩地於11年前締結友好關係，其中以日月潭和西湖為主題的「兩湖論壇」成為兩地交流的重要平台，今年將舉行第11屆，當初兩地締結友好城市時，浙江承諾每年會來南投旅遊10萬人、杭州會來台灣旅遊5萬人，這個目標在締約後第7年達成浙江到南投旅遊第100萬人次。

▲南投與大陸7個湖泊締結友好湖泊，圖為日月潭馬拉松游泳賽事。（圖／南投縣政府提供）

「咱們中華文化是講緣分」王源鍾說，除了日月潭與西湖，南投的中台禪寺也和杭州的靈隱寺保持建立關係，南投的日月潭在大陸的全面高知名度，就是最重要的交流優勢，大陸遊客對南頭觀光產業和經濟發展佔重要地位，近年來陸客的消長，也對南投造成了衝擊。

▲西湖和日月潭日友好湖泊。（圖／CFP）

王源鍾表示，包括最早的杭州西湖，南投縣先後也和大陸一共和大陸長春、江蘇、武漢、福建和重慶等地的7個湖泊締結友好湖泊，目前還有一個友好湖泊正在規劃，未來希望規劃拜訪，爭取友好湖泊城市每個城市每年，都有10萬人來南投旅遊。

▲南投縣政府觀光處處長王源鍾。（圖／記者馬叔安攝）