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慣犯「6度酒駕」撞死16歲少女！還裝成路人看熱鬧　一毛錢都不賠

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▲▼6度酒駕男撞死少女判6.6年　家屬怒「有錢請律師沒誠意賠償」。（圖／東森新聞）

▲。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

又是酒駕慣犯！新竹一名男子戴文夏2002年起被查獲5次酒駕仍死性不改，他2017年在吊扣駕照期間又酒駕上路，結果撞死一名年僅16歲的劉姓少女，而且事後還留在現場裝路人看熱鬧。戴男後來承諾願賠死者家屬500萬元，但肇事至今卻一毛都沒給，他一審被判處6年6月徒刑，上訴求輕判遭高院駁回。

這場車禍發生在2017年12月15日晚間9時許，當時劉姓少女與男朋友騎車雙載，途中為了閃避貓狗導致機車自摔，後座的劉女當場彈飛倒臥馬路，下一秒就遭酒駕的戴姓男子開車高速輾過，造成她有雙腿及肋骨骨折、左肺遭穿刺氣血胸、顱內出血等嚴重傷勢，送醫後仍宣告不治。

根據了解，戴男當天與葉姓弟弟、兒子及兒子友人唱歌喝酒準備返家，不顧自己因為酒駕被吊扣駕照，酒意仍重的情況下堅持開車載3人上路，不料因此撞上跌坐在路中央的劉女，可惡的是他在肇事後不僅沒有幫忙處理，還要求弟弟等人把車子開回家，自己則留在現場裝路人看熱鬧，最後才叫人來接他離開。

▲喝酒,KTV,卡拉OK,聲色場所,八大行業,夜生活（圖／記者周宸亘攝）

▲戴姓男子在KTV喝完酒後開車上路撞死16歲少女。（示意圖非當事人／記者周宸亘攝）

警方後來調閱監視器畫面、後車的行車紀錄器，隔天清晨3時許就循線順利找到戴男，當時他的酒測值仍高達0.73相當誇張，可見肇事時的酒精濃度之高，警方接著也發現他自2002年起共被查獲5次酒駕，分別被判處拘役到6個月徒刑，但都獲准易科罰金從來沒有入監過，沒想到這次就因為酒駕害死人。

警方訊後依酒駕致人於死、肇事逃逸及公共危險罪將戴男移送；檢察官考量戴男與弟弟罪行重大又肇事逃逸，依法將2人起訴並請地院從重量刑。對此，一審法官依酒駕肇事致人於死、肇事逃逸罪2罪，總共判處戴男必須入監「6年6個月」有期徒刑。

對此，戴男決定上訴並求饒說，願意賠償劉女父母500萬元，雙方也達成和解，請求法官可以從輕量刑。只是高院法官認為，車禍時夜間照明、視距良好，旁邊還有人指揮交通，若非戴男酒駕意外不會發生，而且戴男屢犯酒駕不改，肇事後還裝路人隱匿，答應的賠償至今也沒給，因此駁回上訴維持原判。

死者劉女的家屬無奈說，6年6月實在判太輕，希望政府能夠盡快修法，通過酒駕者一律以殺人罪論；當初他們在不清楚戴男狀況下答應和解，沒想到對方根本不聞不問，連來道歉、探視都沒有，說好賠償500萬元更是一毛錢都沒有給，但卻有錢請律師來跟他們打官司，真的相當可惡。

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