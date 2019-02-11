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瘋電影／老人與槍　活到老搶到老　

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文／賴賴

▲▼老人與槍。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

他沒有結婚，卻從來沒放棄對生命的熱誠，撇開道德法律，男主角在年邁之時秉持著年輕時的活力，這點就非常難得了，儘管他的生命只教會他兩件事情，搶劫和逃亡，他就專心把這兩件事情做到最好，雖然很諷刺，卻也很勵志，黑色喜劇卻不失電影語言與內涵，非常新穎的題材，很另類。

電影本身調性是平緩的，以老人為出發點，不可能節奏緊湊過程刺激，這樣的條件，導演要端出怎樣的內容，這確實是相當令人好奇的，這樣的劇本竟然也有投資商願意出資，可見勞勃瑞福的魅力，影響當代甚鉅，也相信許多投資商都是接近的年齡層，而復古的設計，如何置入性行銷，當然商業價值不高，頗有影展風格。

這是屬於文青的電影，清新的老人題材，不要放棄活力，活著就會有意義。


片　　名：老人與槍
英文名稱：The Old Man& The Gun
類　　型：劇情、犯罪、喜劇
上映日期：2019-01-25
片　　長：94分鐘
導　　演：大衛羅利(David Lowery)
演　　員：勞勃瑞福(Robert Redford) 、 凱西艾佛列克(Casey Affleck)、 西西史派克(Sissy Spacek) 、 伊莉莎白摩斯(Elisabeth Moss)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：采昌國際多媒體

劇情大綱

福瑞斯特塔克（勞勃瑞福飾演）是位天賦異稟的江洋大盜，他從青少年時代就頻繁進出監獄。在漫長的不法人生中，他練就了高超的「越獄」本領，更創下18次越獄成功的輝煌紀錄！

70歲那年，他再次成功從聖昆丁州立監獄逃獄，並遇到了讓他一見傾心的氣質熟女珠兒(西西史派克飾演)。不只如此，剛出獄的他馬上著手策畫一連串銀行搶案，輕鬆賺進大把鈔票。就在此時，職業倦怠的警探約翰(凱西艾佛列克飾演)意外捲入搶案，他因此被激起鬥志，誓言要把這囂張的「銀髮幫」繩之以法，於是，兩人展開了一場鬥智鬥勇的追逐戰…。

▲▼老人與槍。（圖／imdb）

▲搶劫後發現路邊有人車故障，停車幫忙，老神在在。

▲▼老人與槍。（圖／imdb）

▲沒結過婚，思想青春洋溢。


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關鍵字：瘋電影,老人與槍,賴賴,勞勃瑞福(Robert Redford),凱西艾佛列克(Casey Affleck),西西史派克(Sissy Spacek)

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