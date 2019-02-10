美專家爆「台漁船撈到UFO」！美軍艦一秒接收　列最高機密

網搜小組／綜合報導

美國知名幽浮專家格里爾（Steven Greer）去年12月接受媒體訪問時，驚爆一艘台灣漁船曾在關島附近海域撈到一架直徑約6至9公尺的「不明飛行物體」，但美國海岸防衛隊聞訊立刻趕抵接收，還將此事列為美國政府最高機密。

「外星智能研究中心」（CSETI）創辦人格里爾日前上《今日俄羅斯》美洲台（RT America）接受前明尼蘇達州州長溫圖拉（Jesse Ventura）訪問時表示，美國政府長年以來隱瞞外星人造訪過地球的事實，他為了揭露真相，一直四處奔走調查政府及軍方檔案，沒想到近日又接獲軍方線人密報，指西南方的馬里亞納海溝經常有外星飛行器活動，甚至還有台灣漁船意外打撈到飛行器。

▲格里爾爆料台灣漁船捕獲UFO，但被美國軍艦趕來收走。（圖／東森新聞）

格里爾說，當時台灣漁船在馬里亞納海溝附近進行捕撈，意外用漁網捕獲一個直徑20英尺至30英尺（約6.1公尺至9.14公尺）的碟狀物體，沒想到美軍巡邏艦聞風而至，當場要求「回收」，一下子就將飛行器從水中打撈到船上，但重量實在太重，一度導致船身傾斜45度。

格里爾沒有透露這起事件確切發生的日期，「這件事近1、2個月才曝光，我們正在蒐集相關資料。」但他強調，消息源自於駐紮在關島的美軍，而且這起事件已經被美國政府列為最高機密。

▲格里爾說，消息來自有一位在美軍服役的「證人」。（圖／翻攝自推特／@GovJVentura）

格里爾爆料，美軍水下搜尋UFO的任務早已秘密執行數十年，不僅每年都投入極其驚人的研究預算，而且相關人員都被迫簽署長達70年的保密協議。

雖然格里爾指證歷歷，但目前仍缺乏決定性的人證物證，究竟這些內幕是真是假，仍有待各界查證。不過可以肯定的是，人類對外星生命的造訪有著濃厚興趣，直到真相被揭露前，這些不明飛行物體和UFO神秘傳聞將一直持續下去。