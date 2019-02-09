15年天天萬聖節！她拍千套「史詩級#OOTD」：朝九晚五太乏味

記者許凱彰／採訪報導

上班再怎麼庸庸碌碌，生活是自己的，別忘了好好生活。一名台北市的上班族－「拜三」因為厭倦了每天朝九晚五的乏味生活，靠著「穿著打扮」找到自己的出口，15年的時間，她每天花2個小時打扮自己，至今累積了1000多套穿搭照。

「不斷重複的生活，究竟還剩下什麼？」拜三是個非常普通的上班族，每天早上6點起床、8點出門，乏味的生活就是同一個序列不停規律運轉，起床→上班→吃飯→下班，被鎖在一個框架之內，生活一成不變，靠著每天「萬聖節式」的打扮，讓死寂的生活有點不一樣。

▲頂著與眾不同的妝容，穿著獨特的70年代搖滾，最特別的上班族。（圖／影音企劃團隊《一件襯衫》授權提供，下同。）

上班再怎麼庸庸碌碌，生活是自己的，別忘了好好生活。拜三在一間公司上班，普通的辦公室、普通的同事、普通的工作，已級毫無特色的生活，唯有每天中午的午休時間，拍的#OOTD 讓整天亮了起來，至今更累積了1000多套穿搭。她說，「從來不允許自己懶惰，這樣的偏執很辛苦，但讓我有了生活態度。」

拜三直言，知道興趣無法養活自己，但從沒想過要不放棄。她每到週末一定去練團、唱歌，即使經濟能力沒有很好，興趣還沒辦法當飯吃，但其實已經夠幸運了，因為做著「自己熱愛的事」，不靠別人引導，自己作主自己的生活。

超特殊的穿搭，拜三走在路上總是引起人的注目，尤其是華麗的70年帶搖滾風，搭公車、在路邊常常被偷拍，也常常聽到「你看那個人！」「她好怪！」「矮額….」「X，看到鬼」的酸言酸語。

拜三提到，那些眼神、驚訝的嘆息聲還有那些特地繞路閃過自己的人，早就都習慣了，根本不需要在意他們，只要在意自己：「活著的每一天都值得，實踐自己的信念，是最踏實的。」