哆啦A夢爛臉、歪眼還缺尾！朋友「一針一線」神修補　網看成品感動爆哭

生まれた時くらいから一緒にいたドラえもんがとうとう瀕死になってて絶望してたけど信頼してる戦友に一か八かお願いしたら見た目生まれ変わったけど愛しさがそのままで帰ってきた。ありがとう‥ありがとう‥ pic.twitter.com/uGC0G8TlPt— わいどん (@Ydon9) 2018年12月30日
生活中心／綜合報導
小被被、小時候的玩偶就算變得破爛，許多人依然捨不得將滿滿回憶拋棄。日本一名網友在網路上透露，從小陪著長大的哆啦a夢娃娃「瀕臨死亡」，當時雖然很絕望但仍不願意放棄，求助好友後，沒想到玩偶真的成功再生，成品照讓網友也驚呆「朋友簡直是天使」。
原PO在推特公開瀕臨死亡的哆啦A夢，臉部、口袋白色的部分變得灰黑破爛，露出內裡棉花，招牌嘴巴幾乎完全消失，兩顆眼睛還稍微歪了，甚至連紅色尾巴、黑色鬍鬚都完全不見，想必多數人都會選擇丟進垃圾桶再買一個新的。
これ届いた時の伝票。優しい戦友の優しさがほんとに嬉しくてね。 pic.twitter.com/rconBwYsRl— わいどん (@Ydon9) 2018年12月31日
原PO朋友在收到後，開始一連串修補計畫，先是把哆啦A夢泡入水裡洗乾淨，接著補上眼睛、尾巴，把娃娃翻到正面來看，雖然與原版不是「100％相似」，但可以看出朋友耗費的心力，同時，把玩偶寄回給原PO的寄貨單上還畫一隻哆啦A夢，旁邊寫道「我回來了」，非常感人。
據了解，原PO這隻哆啦A夢是1歲時獲得的禮物，加上喜歡玩偶觸感，捨不得丟，神手朋友則是家庭主婦，不到1個月就修復完成，讓她又驚又喜。看完這則PO文，網友們也感動表示，「這是一個非常溫馨的故事」、「朋友的手藝太神啦」、「人生有這種朋友真的很值得了」，但也有人笑說「這隻娃娃多久沒洗了，怎麼會髒成這樣XD」。
尻尾もつけてくれた！！！ pic.twitter.com/FZTu0gbT0T— わいどん (@Ydon9) 2018年12月30日