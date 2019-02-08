哆啦A夢爛臉、歪眼還缺尾！朋友「一針一線」神修補　網看成品感動爆哭

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小被被、小時候的玩偶就算變得破爛，許多人依然捨不得將滿滿回憶拋棄。日本一名網友在網路上透露，從小陪著長大的哆啦a夢娃娃「瀕臨死亡」，當時雖然很絕望但仍不願意放棄，求助好友後，沒想到玩偶真的成功再生，成品照讓網友也驚呆「朋友簡直是天使」。

原PO在推特公開瀕臨死亡的哆啦A夢，臉部、口袋白色的部分變得灰黑破爛，露出內裡棉花，招牌嘴巴幾乎完全消失，兩顆眼睛還稍微歪了，甚至連紅色尾巴、黑色鬍鬚都完全不見，想必多數人都會選擇丟進垃圾桶再買一個新的。

原PO朋友在收到後，開始一連串修補計畫，先是把哆啦A夢泡入水裡洗乾淨，接著補上眼睛、尾巴，把娃娃翻到正面來看，雖然與原版不是「100％相似」，但可以看出朋友耗費的心力，同時，把玩偶寄回給原PO的寄貨單上還畫一隻哆啦A夢，旁邊寫道「我回來了」，非常感人。

據了解，原PO這隻哆啦A夢是1歲時獲得的禮物，加上喜歡玩偶觸感，捨不得丟，神手朋友則是家庭主婦，不到1個月就修復完成，讓她又驚又喜。看完這則PO文，網友們也感動表示，「這是一個非常溫馨的故事」、「朋友的手藝太神啦」、「人生有這種朋友真的很值得了」，但也有人笑說「這隻娃娃多久沒洗了，怎麼會髒成這樣XD」。