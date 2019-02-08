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最萌叫聲！沙漠雨蛙迷音「啊～」嚇敵人　網笑：讓人更想逗牠了

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▲▼最萌叫聲！沙漠雨蛙迷音「啊～」嚇敵人　網笑爆：快來嚇我吧（圖／翻攝自YouTube／Dean Boshoff）

▲網友笑說，「這種雨蛙的叫聲這麼可愛，只會讓人更想靠近吧。」（圖／翻攝自YouTube／Dean Boshoff）

國際中心／綜合報導

這聲音顛覆你的想像！許多人想到青蛙叫聲，通常都會先想到「呱呱」，但是在南非卻有一種非常稀有的青蛙，牠的叫聲有別於一般青蛙的呱呱聲，竟然是用超萌的音調，發出「啊～～」的叫聲，而且當牠受到驚嚇或察覺到有敵人時，更是會不斷用聲音嚇人，但影片讓網友看了卻笑說：「這只會把人吸引來吧！」

畫面中可以看見，這是一隻體型圓滾滾、身上沾滿沙粒的納馬雨蛙（沙漠雨蛙；Desert Rain Frog），牠因為被攝影者驚嚇了，緊張的牠就發出像是玩具般的可愛叫聲，一邊後退一邊不停「啊～」嚇人，儘管牠的用意是要嚇跑敵人，但聲音實在太萌了，聽起來根本就毫無嚇阻效果。

顛覆想像！這隻青蛙的叫聲會把你萌死！網友聽完全壞光了(圖／翻攝自YouTube)

▲沙漠雨蛙已經是瀕臨絕種的動物了。（圖／翻攝自YouTube／Dean Boshoff）

沙漠雨蛙（Desert Rain Frog）是南非特有物種，生存在南非境內西邊、北開普省沿岸，大多數時間都躲在地底下，或是躲在乾旱地區的灌叢沙地裡，近年因土地開發及露天鑽石開採，棲息地遭到人類破壞，已經被國際自然保護聯盟（IUCN）列為近危（NT）的動物，未來可能有滅絕的可能。

影片是攝影師Dean Boshoff在南非所拍攝，本人分享在Youtube至今已有超過1700萬人次觀看，其他網友看了直呼說：「太犯規了，這聲音太好笑了吧」、「這到底什麼聲音啦，哈哈」、「牠的叫聲完全沒有威攝力，嚇不到人。」、「聽完後莫名的想捏東西」、「希望這可愛的動物千萬別消失在地球上。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：青蛙、沙漠雨蛙、Desert Rain Frog、南非、瀕臨絕種

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