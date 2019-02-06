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腿長紫斑、牙齒全掉光！女「詭病纏身」淚崩　求醫10年找到病因

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▲▼婦女腿長紫斑全身乾燥　求醫10年才知罹患乾燥症候群。（圖／翻攝《梨視頻》）

▲鄭女病發時，只要太過勞累，雙腿就會長滿紫斑。（圖／翻攝《梨視頻》）

大陸中心／綜合報導

怪病纏身10年，終於找到病因！上海一名鄭姓女子多年來飽受病痛折磨，不但雙腿不時冒出紫斑、吞嚥困難，甚至年僅30多歲牙齒就幾乎全掉光，但每每鄭女就醫，卻始終查不出病因，直到近日醫師才終於確診，鄭女罹患的怪病是「乾燥症候群」。

「走路、翻身都很困難！」鄭女回憶，10多年前突然發現自己有低血鉀，只要稍稍勞累，雙腿立刻就會長滿紫斑，一開始去看了醫生、接受治療，由於影響不大，也未太在意，豈料過了數年後，發現自己幾乎無法吞嚥，就連最平常的白饅頭都嚥不下去，必須吃一口饅頭、喝一口水，「然後眼睛乾的、皮膚也是乾燥的！」

鄭女說，隨著時間過去，症狀不斷惡化，牙齒開始一片片脫落，僅剩牙根還在，「你們現在看到我的牙齒，整排全都是假牙！」鄭女表示，到了2012年時，身體狀況已經差到完全無法工作，只好辭職臥病在床，「累了就休息，缺鉀就補鉀，一直斷斷續續地治療，基本上都是躺著的，活動很少。」

▲▼婦女腿長紫斑全身乾燥　求醫10年才知罹患乾燥症候群。（圖／翻攝《梨視頻》）

▲隨著時間過去，鄭女症狀越來越嚴重，牙齒一片片脫落、甚至最後只能臥床。（圖／翻攝《梨視頻》）

這數年來，鄭女也嘗試就醫治療，但效果卻有限，而且奇怪的是，醫師不論怎麼檢查都找不出病因，「我被這樣折騰來、折騰去，連路都走不了了，外出都得推著輪椅。」直到近日，鄭女到上海第六人民醫院風濕免疫科就診，這才終於找到病因，原來自己罹患的是「乾燥症候群」。

主治醫師陳淼指出，患者年紀很輕，僅有30多歲，反反覆覆在多家醫院看診約10年左右，「但各家醫院都只關注一的面向的病徵，比方說皮疹就看皮膚科、全身乏力或骨質疏鬆就看了骨科，最後到我們科裡來，綜合了所有症狀進行分析，我們才確診她是『乾燥症候群』引起的腎小管酸中毒併發的骨病。」

在醫師找到病因並開始治療後，鄭女明顯感到身體逐漸好轉，「我剛開始見到醫師時，看著自己這麼年輕就坐著輪椅，當時真的就哭了出來，但當療程過了3個月後，我就能自己坐地鐵過來複診，已經可以自行行走，改善很明顯！」鄭女說，這種感覺就好像是重生了一樣，孩子看到她也很開心，直呼「媽媽好像變了個人似的！」

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關鍵字：怪病,上海,乾燥症候群,求醫

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