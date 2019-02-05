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喵星人圍觀浴缸小魚！勇者貓踏入一秒落水　夥伴超沒義氣放生牠

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好奇心會殺死貓！喵星人意外跌入浴缸。（圖／翻攝自YouTube）

▲喵星人好奇玩具魚想抓，碰水秒傻眼「呃…這裡有水？」。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

好奇心殺死貓，這句話真是非常有道理！日本一名網友分享自家喵星人的逗趣影片，他將一隻玩具魚放入浴缸中，引起貓咪好奇圍觀，眼光發熱的盯著它，最後有一隻勇者貓率先踏入浴缸中，試圖接近假魚，但沒想到前腳才伸進去，牠就立刻後悔想回頭，但卻意外跌入浴缸內，旁邊的同伴則是立刻放生牠逃走。

大部分的貓咪非常討厭水，影片中的情況卻讓貓咪們暫時忘記這件事情，勇敢的踏入水中。影片中，浴缸裡有一隻「玩具魚」正在緩慢游動，6隻喵星人則圍在旁邊虎視眈眈的盯著，接著就有一隻勇者橘貓君大膽的踏進去，但好笑的是當橘貓君一腳踏入浴缸後，身體立刻震了一下，似乎是在想「呃……這裡有水？！」

好奇心會殺死貓！喵星人意外跌入浴缸。（圖／翻攝自YouTube）

▲勇者橘貓君：「有水！大家快救我，呃……人呢？」。（設計對白／圖／翻攝自YouTube）

後悔的勇者橘貓君因此卡在原地進退不得，陷入了一種非常尷尬的狀態，抬起頭無奈地看著游動中玩具魚，似乎是在控訴說「都是你害我的！」最後乾脆發恨用力的退後，不料因浴缸太滑，橘貓君反而意外落入水中，嚇得周圍的同伴趕緊放生牠，而橘貓君也在一陣掙扎後，順利逃出浴缸。

其他網友看了影片紛紛笑翻說：「嘴角不爭氣的上揚了。」「笑死我了，害我把水都喷了。」也有人幫貓君配音說：「快來救我，你們怎麼可以逃走！」「糟糕！這有水。」、「最後孤獨地舔毛也太好笑了吧」、「貓君表示：我被放生了！」、「好多隻肥嘟嘟的橘貓喔，太可愛了吧。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：浴缸,喵星人,貓咪,,,玩具

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