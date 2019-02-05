致敬太空英雄！5具「遺體」飄浮在宇宙　他是唯一葬在月球的人

▲太空對於人類卻是有致命的危險，有一些太空人就永遠的遺留在宇宙裡飄浮了。（圖／翻攝自Pixabay／免費圖庫）

國際中心／綜合報導

自從美國及蘇聯展開了太空競賽，阿姆斯壯1969年7月21日踏上月球後，半世紀來ｆ人類對神秘的太空探索就從未停止，但太空對於人類卻是有致命的危險，並非每一名太空人都能平安返回地球，有些太空人就永遠的遺留在太空之中，其實在太空中，就還飄浮著5具英雄遺體，而且每個來頭都不小。

綜合外媒報導，儘管太空科技隨著時代的變遷不斷進步，但太空對於人類的危險性卻從沒有因此降低，人類至今為了探索宇宙，已經犧牲了至少18名太空人。事實上，至今在太空中仍飄浮著3具遺體和2罈骨灰，他們每個人對於宇宙探索都有非常大的貢獻。

▲後人為紀念尤金的貢獻，將他的骨灰送入太空，連同太空船撞入月球，尤金是至今唯一葬在月球的人。（圖／翻攝自Pixabay／免費圖庫）

其中一罈骨灰是尤金•舒梅克，他19歲就念完大學，20歲讀完碩士，正是人們口中的天才，他是行星科學領域的開拓者及奠基者，曾經發現天然的柯石英，但他卻在研究隕石坑的路上車禍離世。後人為紀念他的貢獻並完成他的遺願，就把尤金的骨灰送入太空，連同太空船撞入月球，尤金是至今唯一葬在月球的人。

另一罈骨灰則是發現冥王星的天文學家湯姆，美國NASA為了紀念他在天文領域的貢獻，就將他的一部分骨灰裝上「新視野號」送上太空。其餘三具遺體則是蘇聯3名太空人，根據了解，當初蘇聯在研發載人航天技術的前期，他們3人就被送上太空，結果卻因為機器故障，他們就被永遠遺留在太空中了。