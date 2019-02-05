　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

致敬太空英雄！5具「遺體」飄浮在宇宙　他是唯一葬在月球的人

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼宇宙英雄！5具「遺體」漂浮在太空 他的骨灰葬在月球。（圖／翻攝自Pixabay／免費圖庫）

▲太空對於人類卻是有致命的危險，有一些太空人就永遠的遺留在宇宙裡飄浮了。（圖／翻攝自Pixabay／免費圖庫）

國際中心／綜合報導

自從美國及蘇聯展開了太空競賽，阿姆斯壯1969年7月21日踏上月球後，半世紀來ｆ人類對神秘的太空探索就從未停止，但太空對於人類卻是有致命的危險，並非每一名太空人都能平安返回地球，有些太空人就永遠的遺留在太空之中，其實在太空中，就還飄浮著5具英雄遺體，而且每個來頭都不小。

綜合外媒報導，儘管太空科技隨著時代的變遷不斷進步，但太空對於人類的危險性卻從沒有因此降低，人類至今為了探索宇宙，已經犧牲了至少18名太空人。事實上，至今在太空中仍飄浮著3具遺體和2罈骨灰，他們每個人對於宇宙探索都有非常大的貢獻。

▲▼宇宙英雄！5具「遺體」漂浮在太空 他的骨灰葬在月球。（圖／翻攝自Pixabay／免費圖庫）

▲後人為紀念尤金的貢獻，將他的骨灰送入太空，連同太空船撞入月球，尤金是至今唯一葬在月球的人。（圖／翻攝自Pixabay／免費圖庫）

其中一罈骨灰是尤金•舒梅克，他19歲就念完大學，20歲讀完碩士，正是人們口中的天才，他是行星科學領域的開拓者及奠基者，曾經發現天然的柯石英，但他卻在研究隕石坑的路上車禍離世。後人為紀念他的貢獻並完成他的遺願，就把尤金的骨灰送入太空，連同太空船撞入月球，尤金是至今唯一葬在月球的人。

另一罈骨灰則是發現冥王星的天文學家湯姆，美國NASA為了紀念他在天文領域的貢獻，就將他的一部分骨灰裝上「新視野號」送上太空。其餘三具遺體則是蘇聯3名太空人，根據了解，當初蘇聯在研發載人航天技術的前期，他們3人就被送上太空，結果卻因為機器故障，他們就被永遠遺留在太空中了。

ET快訊
快訊／第一個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆 雲林超狂彩
快訊／機捷故障！台北-三重30分鐘一班 台北站暫停登機服
影／太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香剩一步摔倒趴地讓給6連霸

關鍵字：遺體,太空人,太空梭,宇宙,骨灰

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

影／惡爸痛打母子！民眾打電話罵肉圓店「為何不幫孩加辣」　店家回應了

幫亡父銷帳單…業務員堅持「請本人來」　女兒怒帶「骨灰」上門

「肉圓惡爸」痛毆妻兒！蔡英文說話了　臉書提出關鍵2點

長輩亂餵「甘草止咳水」！男童抽搐休克、中毒險死　母心痛喊話

韓國瑜回娘家！樂奔北農尾牙「見人都能叫出名字」　員工激動：很想你

彰化「爌肉飯老店」起火…店員煎荷包蛋釀禍　網友：這家必吃唉！

精通4語！高雄警秒變「人肉翻譯機」　迷路日本夫婦聽到驚呆了

貓咪緊貼「電暖器」頭頂噴煙　主人笑翻：吾皇快逃，你要發爐了

致敬太空英雄！5具「遺體」飄浮在宇宙　他是唯一葬在月球的人

深入靜謐的「太陽系守護者」！探測器墜入木星　極限58分鐘後蒸發

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網：這招好方便

致敬太空英雄！5具「遺體」飄浮在宇宙　他是唯一葬在月球的人

深入靜謐的「太陽系守護者」！探測器墜入木星　極限58分鐘後蒸發

屏東深夜奇景！BMW無違和卡路中　三寶「隱藏版停車格」網友看傻

腸道也有造血幹細胞！生產的血細胞佔全身10%

秒看出胡牌了！網曝麻將贏錢秘技「3個一組找眼睛」　賺紅包靠這招

鍵盤F1～F12小知識！F4躲上司或母親神技　網笑：老司機都懂

17歲少年賣腎換iPhone 4s！7年後慘爆「終生癱」　手機殘值僅1個便當

鷹眼老警察不會說的秘密！鴿子哥低調爆「最容易被攔檢」的4種車

百貨廢墟「破洞積水」變都市秘境　養活3千條魚！遊客蜂擁搶拍

邊走邊豐胸！宅女無用發明「秒變E級兇妹」　連男友都自己動手做

「展現同理心」讓下屬更喜歡你！　配合「明確目標」效果加倍

老虎趴洗手台喝水！　戰鬥民族打掃阿姨超淡定邊擦邊聊天

新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定

職人風景/古物店得來不易 　葉家宏最感謝的還是家人

年終獎金理財術　一張表看懂買保單優先排序

瘋電影／艾莉塔：戰鬥天使　尋找自我存在的使命任務

柯文哲一開口你就想笑！　認真唱歌結果落拍又破音

獨家／新年大紅包！冰箱冷氣舊換新最多拿3千補助金　細節最快2月底公告

影音內容模式變更　行動裝置、雲服務、IoT領OTT前進

阿金接零食張「鱷魚大嘴」再度挑戰　落空翻白眼表情超崩壞！

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

新奇熱門新聞

屏東奇景！BMW三寶隱藏版停車..

女友上廁所　男友一秒轉頭吻正妹

麻將賺紅包秘技「3個一組找眼睛..

敬太空人　唯一葬在月球的科學家

探測器墜入木星　極限58分鐘後..

鍵盤F1～F12小知識　學會省..

台中老司機集體迷路　按摩店神回..

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁..

女友說對性無感　他上鉤才發現：

婚攝狂拍伴娘雪乳！肥新娘怒告

發燒被大媽強迫讓坐　正義奶站出..

賣腎買iPhone！少年7年後..

嫩媽自拍乳汁狂射鏡子　網：我來

廢墟破洞積水　意外變成都市秘境

更多熱門

相關新聞

MLB休賽季補強評比（三）美西區

度過漫長的冬季，大聯盟春訓即將於2月底展開，美媒《The Score》針對各隊休賽季補強進行評估，美西區部分，太空人先發雖出現了一些問題，但整體實力還是最強，而再次創下「魔球」奇蹟的運動家，想要連2年闖季後賽恐怕不容易，倒是天使針對缺點進行補強，有望衝擊季後賽。

嗑藥男賊「闖殯儀館」非禮女屍！判6年刑

麥利極端假先發　與太空人簽1年

韋蘭德認為沒競爭力球隊導致寒冬

想丟到45歲！韋蘭德想簽延長合約

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

前男友都包1萬！女：過完年就分

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下禁入

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句點

初一福袋抽保時捷　全聯9點開搶

距離天公爐僅有一步　眼鏡弟摔掉「插頭香」機會

「孝子媽」太溺愛　自願獻身15歲兒

要求6600紅包給爸媽　男溫柔放生女友

麥當勞推新春福袋　他買2個拆開傻眼

飛落淚被刪...F.I.R一年就崩解！

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

她結婚淚謝：媽媽把我從櫃子拉出來

他驚「台北女生比較美」老司機說話了

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面