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日常視角欣賞東京建築美學！輕鬆飽覽日本當代大師建築作品

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▲▼ 時髦的代官山漫步。（圖／日月文化提供）

世界最美書店之一的「代官山蔦屋書店」，位於「代官山T-SITE」裡，是由德籍AstridKlein、英籍MarkDytham及日籍久山幸成共同組成的KleinDythamarchitecture建築師事務所與日本設計師原研哉共同設計。（圖／山岳文化提供，下同）

作者：李昀蓁
摘自：山岳文化出版《東京建築女子

●精選書摘

▲▼ 東京海上公園。（圖／日月文化提供）

東京的海上公園

東京葛西臨海公園靠近東京迪士尼的海岸，有著遼闊的腹地以及東京灣美景，更有知名日本建築師的建築作品。

從車站一出來往海的方向，可以看到一棟清透的玻璃建築，那是由日本建築師谷口吉生所設計的「葛西臨海公園展望廣場」。谷口吉生打破以往展望廣場的大平台思維，設計了一個大的玻璃盒子，純粹的造型，加上單純的建築材料──鋼構、玻璃、混凝土，可以說是現代主義建築的代表樣式之一。玻璃盒子內裝著另外兩個白色的量體，隨著連結這兩個白色量體的長廊慢慢往上走，可感受不同高度的海景。盒子阻擋了海岸變化莫測的氣候，但透過清透的玻璃，依舊可以感受四周的美好風景。

▲▼ 時髦的代官山漫步。（圖／日月文化提供）

時髦的代官山慢步

世界最美書店之一的「代官山蔦屋書店」，位於「代官山T-SITE」裡，是由德籍AstridKlein、英籍MarkDytham及日籍久山幸成共同組成的KleinDythamarchitecture建築師事務所與日本設計師原研哉共同設計，以「森林中的圖書館」為概念，希望提供讀者不同的閱讀感受。

建築物被分成三個量體，每個量體裡放著不同類型的書，以及富有品味的生活用品、咖啡、音樂、電影作品等，被稱作「MagazineStreet」的軸線串連著三個空間，可以在裡面慢慢遊走、尋寶，翻翻自己有興趣的書，即使花上一整天的時間也不覺得可惜。

▲▼ 鐵之家。（圖／日月文化提供）

鐵之家

「鐵之家」是建築師隈研吾在東京文京區的作品，屋主從小就是鐵道迷，也因此隈研吾以電車為發想，利用了三．二公釐厚的鋼浪板做為外觀主要材料，同時也是整棟房子的結構，Ｌ形的房子沒有柱子與樑，座落在一個小坡旁邊，就好似一台細長的貨車，停在這裡休憩。室內有著細長的收藏品牆，擺置主人喜歡的電車模型們。雖然是以冰冷的材料及簡單的幾何形狀所構成的房子，但因為女主人的需求，隈研吾設置了一個和室空間，讓她可以與朋友們一同進行茶道，享受生活，也替這個冷色系的空間添上了一些溫暖。

▲▼ 看得見海的車站。（圖／日月文化提供）

看得見海的車站

茨城縣的一個小城市，日立，這裡沒有新幹線，只有特急電車。

日立車站大概是全日本最美的車站了吧。簡單乾淨、幾乎以玻璃構成的建築，映著藍色的海與天空，一切美景都盡收眼底。

日立車站在二○一一年完成周邊地區都市再生整備計畫，車站主體由出身於日立的建築師妹島和世設計，妹島和世秉持著一貫的風格，利用清透的材料為日立市民打造了一個新的玄關，更在面對海的空間，放上了她的花瓣椅，無論是在地市民或遠來的旅人都可以靜靜地欣賞美麗的海景。許多日本人認為這裡擁有著不輸給天空之城的景色，的確，日立車站也列入了我心中的極美絕景之一。

▲▼ 東京建築女子。（圖／山岳文化提供）

★本文經山岳文化授權，摘自《 東京建築女子：空間巡禮、藝術散策，30趟觸動人心的設計旅行
★ 小日子駐站作家、旅日女性建築師的日本風格建築巡禮！
★30趟從東京出發的休日旅行，30趟觸動人心的日本建築漫遊
★領你在日本街道遇見81位當代建築藝術大師和139座名家建築！

ET快訊
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關鍵字：李昀蓁,山岳文化,東京建築女子

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