接收F-22與F-35的DNA　F-16V「毒蛇戰鬥機」成為真正的殺手

▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網，下同）



記者林彥臣／綜合報導

洛克希德•馬丁公司（Lockheed Martin）公司已收到美國政府的合約，為巴林生產16架F-16V BLOCK70戰機，這也意味著巴林皇家空軍將成為全世界第一個操作這批最先進最強大版本的F-16。

▲巴林F-16V概念圖。



根據《國家利益》（The National Interest）報導，隨著洛克希德•馬丁公司對F-35產量的增加，F-16的生產則相對受到壓縮，所以F-16的生產線移轉到另一個因應低產量的小工廠，儘管有這樣的變化，還是看好F-16未來幾年強勁的生產銷量。

洛克希德•馬丁公司指出，有充分的理由對F-16的產量保持樂觀，F-16V版本無論如何都是一款性能強大的戰機，大部分的技術都來自更先進的F-35，雖然F-35比任何版本的F-16都來得更強大，但不是每個國家都需要聯合攻擊機或隱形戰鬥機，在這些情況下F-16V可能是美國盟友可以使用的最強大戰機。

F-16V的核心技術使用的是Northrop Grumman APG-83主動電子掃描陣列雷達，這個雷達之前只裝備在F-22與F-35上，可以同時追蹤20幾個目標，還可以生成解析度1英尺的合成雷達孔徑圖，對地目標的射程超過160浬（296公里）。

駕駛艙還配備了聯合頭盔式駕駛系統II（JHMCS II）顯示器，讓飛行員充分發揮搭載的雷神AIM-9X響尾蛇飛彈。此外，新的自動地面防撞系統有助於防止飛行員撞毀戰機，機身方面也升級，結構使用壽命延長12,000小時，還可以攜帶適形油箱。



為了提升飛行的性能，洛馬公司在F-16V上採用了「更先進的發動機」，雖然沒有指明是哪一款發動機，但鑑於Block 70的名稱，該戰機最有可能由通用電氣F110提供動力，GE-132額定功率為32,500 lbf（144 kN）的加力推力。

▲我國F-16V戰機在美國完成試飛。



洛克希德•馬丁公司認為，F-16仍將在未來幾年內持續飛行，目前全世界已經有3000架超過25個不同國家的空軍使用F-16，隨著時間的推移對戰機性能的要求至少會以F-16V為標準，F-16仍有光明的未來。

國防部先前傳出打算改買66架F-16V BLOCK70戰機，原先我方計畫今（2019）年編列2000億元特別預算，但製造商洛克希德•馬丁公司卻喊價新台幣3900億元，使添購計畫陷入膠著。