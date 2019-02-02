薄荷為什麼吃起來冰涼涼？　全靠這扇「門」

▲薄荷。（圖／取自pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

薄荷清新的味道常被用來提神醒腦，薄荷棒、精油這類小物就深受人們喜愛，而這其中發揮「冰涼」作用的就是薄荷的主要成分「薄荷醇」。由於薄荷醇是一種TRPM8激動劑，它會活化TRPM8通道並允許鈉離子、鈣離子等進入細胞，導致細胞的去極化以及產生一個動作電位，並最終感受到冷的感覺。

薄荷屬（Mentha）爲唇形科的一屬，是多年生的草本植物，秋天開紅色、白色或紫紅色小花，莖為方形，葉子為對生，呈現卵形或長圓形，葉邊有鋸齒，一般都用根來繁殖。薄荷包含25個種，其中辣薄荷（M. × piperita）及留蘭香（M. spicata）為最常見的品種，最早期於歐洲地中海地區及西亞一帶盛產。

為什麼吃薄荷會感到清涼呢？這其中發揮作用的是薄荷醇（menthol）。

人之所以會感受到溫度的變化，是因為在所有負責感受和傳遞冷熱的神經細胞裡有一種叫TRPM8的感受器。TRPM8是一個電壓控制離子通道蛋白，當溫度變低時，這個「門」就會被打開，允許鈣離子Ca2+進入細胞，當陽離子Ca2+進入細胞後形成電流，然後會沿著神經細胞傳遞到下一個神經細胞。

除了外界溫度改變，薄荷醇也可以在常溫下啟動TRPM8，當兩者相互後，這個蛋白質做的門會變形，然後鈣離子就可以進去了。因此在吃薄荷時，薄荷醇將舌頭上的相關神經細胞啟動，產生了冰涼的感覺。

由於TRPM8在面部三叉神經裡表達特別豐富，所以當薄荷醇作用在口鼻時，會讓人覺得特別清新。生活中有很多產品都包含薄荷醇，包括喉糖、止癢薄荷棒、香水、漱口水、口香糖等等。