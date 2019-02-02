　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

薄荷為什麼吃起來冰涼涼？　全靠這扇「門」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲薄荷。（圖／取自pixabay）

▲薄荷。（圖／取自pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

薄荷清新的味道常被用來提神醒腦，薄荷棒、精油這類小物就深受人們喜愛，而這其中發揮「冰涼」作用的就是薄荷的主要成分「薄荷醇」。由於薄荷醇是一種TRPM8激動劑，它會活化TRPM8通道並允許鈉離子、鈣離子等進入細胞，導致細胞的去極化以及產生一個動作電位，並最終感受到冷的感覺。

薄荷屬（Mentha）爲唇形科的一屬，是多年生的草本植物，秋天開紅色、白色或紫紅色小花，莖為方形，葉子為對生，呈現卵形或長圓形，葉邊有鋸齒，一般都用根來繁殖。薄荷包含25個種，其中辣薄荷（M. × piperita）及留蘭香（M. spicata）為最常見的品種，最早期於歐洲地中海地區及西亞一帶盛產。

為什麼吃薄荷會感到清涼呢？這其中發揮作用的是薄荷醇（menthol）。

人之所以會感受到溫度的變化，是因為在所有負責感受和傳遞冷熱的神經細胞裡有一種叫TRPM8的感受器。TRPM8是一個電壓控制離子通道蛋白，當溫度變低時，這個「門」就會被打開，允許鈣離子Ca2+進入細胞，當陽離子Ca2+進入細胞後形成電流，然後會沿著神經細胞傳遞到下一個神經細胞。

除了外界溫度改變，薄荷醇也可以在常溫下啟動TRPM8，當兩者相互後，這個蛋白質做的門會變形，然後鈣離子就可以進去了。因此在吃薄荷時，薄荷醇將舌頭上的相關神經細胞啟動，產生了冰涼的感覺。

由於TRPM8在面部三叉神經裡表達特別豐富，所以當薄荷醇作用在口鼻時，會讓人覺得特別清新。生活中有很多產品都包含薄荷醇，包括喉糖、止癢薄荷棒、香水、漱口水、口香糖等等。

ET快訊
臉書曝光！台南陽光男鋸子肢解女友成6屍塊　裝沒事分享購物直播
2歲Lucy陪隋棠上班！「員工全紀錄」曝超有家教細節萌哭
鴻海尾牙／郭台銘宣布營收破6兆！「2018年是過去10年最差

關鍵字：薄荷,薄荷油,薄荷醇,TRPM8,薄荷棒

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

薄荷為什麼吃起來冰涼涼？　全靠這扇「門」

春聯8大禁忌懶人包！大門「貼錯」最糟糕　一年福氣倒光光

除夕不跟父母聚…他陪女友家人吃飯急訂位　霸氣老闆：給我滾

「阿嬤～臘肉好好吃！」阿嬤今年直接煮爆　孫女回家驚呆了

粉紅矮行星「遠處」超美！天文學家發現太陽系最遠天體：公轉一周要千年

離奇三寶！板橋違停開門「180度對折」撞爆吃罰單　賓士姊：一陣強風

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

《聲林之王》彩蛋在這裡!　李佳歡高音飆唱《崇拜》

每逢過年總被問：什麼時候結婚？　教你用「平均結婚年齡」超狂反擊！

所有男生們的「死亡選擇題」　女友問：我今天哪裡不一樣？

薄荷為什麼吃起來冰涼涼？　全靠這扇「門」

春聯8大禁忌懶人包！大門「貼錯」最糟糕　一年福氣倒光光

除夕不跟父母聚…他陪女友家人吃飯急訂位　霸氣老闆：給我滾

「阿嬤～臘肉好好吃！」阿嬤今年直接煮爆　孫女回家驚呆了

粉紅矮行星「遠處」超美！天文學家發現太陽系最遠天體：公轉一周要千年

離奇三寶！板橋違停開門「180度對折」撞爆吃罰單　賓士姊：一陣強風

川普預告貿戰將達成協議　郭台銘熱線絕不放棄威州投資

林佳龍送早餐探班反收「日本好友驚喜」！當場簽收郵差笑：少跑一趟

韓國瑜小內閣又添「朱家軍」　朱立倫：讓高雄市民有感才是目的

大陸春運進入節前高峰　網友搭「十年挑戰」熱潮比一比

各國駐華使館拜早年！英國打出「小豬佩奇」、美大使包餃子寫春聯...

幫藏逃犯狀況外！網爆推2點「通緝犯不打馬賽克」　哀怨：被害人卻很赤裸

削鉛筆機轉2下「啪擦～」秒陣亡！暴力媽無奈：第3台了...釣出一車苦主

史上最貴尾牙！金曲3后2王現身　超狂陣容「比拼盤演唱會強」

適量飲酒可延長心臟病患者壽命　平均壽命可多活1年

兇殘分屍魔曝光！陽光斯文男奪命後仍輕鬆打卡　臉書分享購物直播

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

新奇熱門新聞

違停車門180度撞對折　賓士姊..

誇臘肉好吃　今年阿嬤直接煮爆量

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

他除夕陪女友家人　老闆：給我滾

太陽系最遠天體　矮行星「遠處」..

女友上廁所　男友一秒轉頭吻正妹

巴黎男女路邊嘿咻　被拍繼續動作

爽擠連線7顆衛星粉刺！網重看3..

過年前陪母燙髮　上公車找不到了

她買5彩券中7.5萬　官方拒給..

擠痘實況正夯　一用力膿血水齊噴

單身姐喊沒男友更好！曬房間照網..

婚攝狂拍伴娘雪乳！肥新娘怒告

她半夜好想要　舔了舔男友竟崩潰

更多熱門

相關新聞

遞濕紙巾救援　男友擦完屁屁怒瞪

「對不起啦！」一名女網友在臉書爆廢公社PO文，表示男友在診間中突然屎意翻騰，在廁所解放到一半後才尷尬地發現竟然沒有衛生紙，於是原PO只好拿出濕紙巾救援，沒想到男友出關後臉上卻沒半點解放後的幸福感，反而眼神凶狠地瞪著她，原PO傻愣了好幾秒才明白，「我突然想起，我的濕紙巾……。」

蔡英文台東過中秋　輔選劉櫂豪

「涼感噴霧」只是水？真相大公開

家中種4款盆栽，高溫不用開冷氣

醫：2歲以下寶寶不要抹脹氣膏

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字

苗栗假日之森傳紅線雙屍　關鍵鑰匙藏內情

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工視角」曝家教

孫其君劈完郭雪芙談判正宮　她還想要在一起　

載4妹被超車不爽　拿球棒反遭海K

7歲女替母請假　董事長暖哭准了

美國女想自殺　邂逅高富帥救了她

女屎堵1週！尿管插肛「糞水狂炸」

台南過勞醫失蹤！妻子發文淚尋

金裕貞轉大人　毛衣太貼曝豐滿胸型

極地渦旋強襲　馬桶變冰塊的形狀

他收PS4全餐爽爆！老婆曝「黑暗真相」讓網跪了

【走春來去拜財神】何麗玲、Twice也來拜　紫南宮神蹟有人借金600元還290萬

夜市百元牛排超軟嫩！業界秘密曝光

更多

最夯影音

更多

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面