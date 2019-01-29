「台北市第一凶宅」錦新大樓直擊！走廊驚見百人神主牌…男女黑白照藏盡頭

▲台北市新生北路二段、錦州街口，錦新大樓。（圖／翻攝自GoogleMap）

記者葉國吏／綜合報導

台北市第一凶宅、新生北路二段、錦州街口「錦新大樓」，內部遭直擊發現有聯合聯合家祠，供奉近百神主牌，再添靈異面紗。

錦新大樓再1996年因為餐廳火警，接著有人跳樓、情侶殉情，33年死了24個人，在當地是非常有名的凶宅社區。一個菜鳥警員調到中山分局，轄區就是錦新大樓，菜鳥警察不想住在宿舍和大家擠，問了一圈，發現錦新大樓最便宜，想買套房住，雖然學長都勸他「這棟樓很陰，八字不重住不下去」，但是菜鳥警不信邪，還是約了屋主要看房。

菜鳥警比預計的時間先到，和管理員打招呼後，他直接搭電梯上樓，一出電梯就遇到一個年輕清秀的女生「你是要來看房子的嗎」菜鳥警和這個女生聊得很投緣，兩個人聊了快半小時，等到屋主到，菜鳥警一回頭卻發現女生不見了。

▲錦新大樓意外不斷，1996年先是餐廳火警，接著有人跳樓、情侶殉情，33年死了24個人。（圖／記者柳名耕翻攝）

屋主聽完菜鳥警的描述，臉部表情僵硬「你講的好像是我之前的房客」「被男朋友騙來做酒店，兩個月前自殺走了」菜鳥警聽完腿軟，回警局前，先去德惠街的土地公廟拜拜。

事後屋主又請了法師重新祭拜超渡，菜鳥警也調走，過了多年，菜鳥警升官回來，每次講起這件往事，都覺得不可思議，「遇到她也是緣分，我後來考上官校，從警員變巡官，一路順遂，可能也是她保佑。」

根據《蘋果日報》報導，錦新大樓6樓走廊盡頭，竟然有一個聯合家祠，裡頭排列著2張年約70歲的男女黑白照片，甚至還供奉著近百亡者神主牌，讓人毛骨悚然。另外，在頂樓加蓋的地方還有土地公、千手觀音神像，讓錦新大樓靈異氛圍再添一筆。