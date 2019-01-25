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「Nook光合台東」　 成為台東拍照打卡新熱點

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▲台東舊火車站裝置藝術〈Nook光合台東〉成為台東拍照打卡新熱點。（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東舊火車站裝置藝術「Nook光合台東」成為台東拍照打卡新熱點。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

去年底，在台東舊火車站草皮上，出現了一座裝置藝術「Nook光合台東」，搭配水霧與夜間燈光，日夜各有風情，尤其傍晚時分，常可見遊客、學生、居民漸次往「Nook光合台東」群聚，等待燈光點亮起，搭配夢幻的水霧繚繞，成為台東的網美拍照、直播的打卡熱點。

「Nook光合台東」由半透明網紗包覆著8公尺白色立方體的裝置藝術，作品角落撩起一角，讓人們自由進出，在陽光閃耀的日子，半透明的網紗與水霧，減緩了台東的熱氣，在夜間，搭配燈光與水霧，創造了一個夢幻的空間。NOOK除了是FB、IG拍照打卡新熱點外，也有民眾在草皮上野餐，白色NOOK搭配暖冬和煦的光線，文青感十足，更有年輕人拍攝一段在NOOK內展現舞姿的影片，秀出台東的年輕活力。

「Nook光合台東」是葡萄牙新銳藝術團隊FAHR 021.3，為臺東量身打造的裝置藝術，FAHR 021.3是2018年代表葡萄牙參加威尼斯建築雙年展葡萄牙國家館的藝術團隊。

藝術家Hugo Reis創作NOOK的初衷，除了呼應台東在地的陽光與氣候，亦期待透過NOOK優化周遭空間的品質，創造一個具有活力、促進人們相遇、聚合的場所。

Hugo Reis也自己創作的NOOK內，舉行「夢想交換 A room for everything」工作坊，分享他如何從歐洲邊緣的小國家，利用設計與創意為自己國家發聲，他的創作理念及過程。

台東設計中心執行長張基義表示，身為台灣首個縣市等級的設計中心，積極邀請國內外泛設計團隊來訪臺東，期盼藉由設計導入，透過裝置藝術、策展等各種不同以往的方式，為台東城市品牌重新定位，讓台東在台灣及國際被看見。」

「Nook光合台東」每天於早上及傍晚時分，定時噴霧及點燈，搭配特殊假日還會加碼演出，歡迎還沒有到訪的民眾，加緊腳步來造訪這台東的打卡新熱點。

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關鍵字：Nook光合台東

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