阿里山百年森鐵推檜木列車　「檜來嘉驛」開放訂票

▲▼ 阿里山百年森林鐵路開放檜木火車，歡迎民眾提前訂票體驗 。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處邁入第106年，自26日起至3月31日推出「檜來嘉驛」檜木列車，每週六、日由嘉義與北門站間行駛柴油檜木列車或雙周一次的柴油附掛蒸汽機關車，將以全新面貌發展出觀光、文化、歷史並存的亮眼風貌。



林鐵及文資處處長黃妙修表示，本次活動分為套裝行程及搭乘體驗，提供旅客選擇。即日起開放套裝行程網路訂票，每週六、日上下午各1車次(10時及13時)，每車次限額60人，柴油列車每位售價300元、附掛蒸汽機關車每位售價350元，內含嘉義與北門來回乘車券、紀念票卡、Q版蒸汽火車及鳥居造隧道、蒸汽火車造型煎餅，物超所值。



搭乘體驗則當日於嘉義站及北門站現場購票，每日各往返3車次(嘉義11時、14時、15時發車，北門10時40分、13時40分、15時40分發車)，每車次限額120位，單程柴油列車每位售價100元、附掛蒸汽機關車每位售價150元，均可獲得專屬紀念車票。



本次活動最特別的是Shay蒸汽火車頭再度亮相，其採用直立式汽缸縮短車身長度，以傘形齒輪改變傳動方向，在全球蒸汽機車頭中相當少見，具有超級登山功能，相當適合阿里山林鐵又彎又陡的路線，而林鐵也是全球唯一762軌距還保有Shay蒸汽火車頭的鐵路。遊客乘坐的檜木車廂是仿造1925年日本皇室專用貴賓車，車廂內散發高雅清淡的檜木香味，乘著小火車穿梭在都市之間，彷彿回到了百年前光景。

至於套裝行程贈送的Q版鳥居造隧道彷若日本神社鳥居，是日據時期木構造隧道工法，目前已相當罕見。參加套裝行程還可以享有專人導覽解說，探訪車庫園區珍貴歷史車輛、超人氣檜意森活村、日式北門驛車站，以及參觀未正式開放的百年嘉義製材所，見證底藏半世紀的地下動力遺構，體驗全台僅有的百年乾燥室情境。

檜木列車套裝行程，即日起開放網路訂票，即日起可預訂1月26日、27日、2月1日、3日、6日、7日梯次，25日起可訂到乘車日(含)前15天車票，另1月26日及27日梯次亦可至林鐵嘉義站及北門站現場購票。相關訂票資訊，請至林鐵及文資處官網查詢https://afrch.forest.gov.tw