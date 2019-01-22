澳網／世代交替已是進行式　擊敗費德勒的小鮮肉們

▲西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

費德勒(Roger Federer)在澳網16強敗給西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)，讓人見識網壇新世代的崛起。雖然費德勒依舊有TOP 3的實力，但茲維列夫（Alexander Zverev）、丘里奇(Borna Coric)以及西西帕斯快速崛起，也是不爭的事實，再過幾年有機會看見他們幾人統治網壇。

▲茲維列夫。（圖／達志影像／美聯社）



目前世界第四，21歲的茲維列夫擁有帥氣外貌，以及198公分的好身材，眼看就是網壇未來之星。他已經和費德勒對決過9次拿下4聖，勝率還算不差。去年在ATP年終賽4強就擊敗費爸。茲維列夫擁有不俗的底線功夫和力量，可惜在大賽的表現讓人詬病，最多只能打到8強，今年澳網止步16強。

▲ 丘里奇。（圖／達志影像／美聯社）



費德勒在2018年吞下10敗，其中22歲，世界排名12的丘里奇就貢獻兩敗，分別在哈雷男網賽決賽和上海大師賽4強等大場面擊敗費爸，在發球局的表現非常強勢，兩人對決2勝2敗。可惜今年在澳網他同樣止步16強卻已是生涯最佳，還未能在大滿貫證明自己。

在澳網16強擊敗費德勒的西西帕斯20歲世界排名15，兩人在今年霍普曼盃才第一次對決。在兩場比賽中，費德勒從未能打破他的發球局。擁有均速190公里以上的一發，他的球質重變化多，還用單手反拍，網前技術熟練，為非常全能的好手。