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瘋電影／給19歲的我自己　人生無法改寫錯誤

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文／賴賴

▲▼給19歲的我自己。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這種穿越時空的題材，總是鐵效果，古今中外時空穿越種類甚多，不論是時光機、教室內桌椅、鋼琴、郵箱、小叮噹，都能達到感動人的結果，而這部片名很聰明得已經清楚告知TA在哪，所以就劇本內容就不必挑剔老梗了，明顯這不是給老屁股看的電影，但內容仍然有內涵有意義，而亮導這部電影簡單明瞭的節奏掌握，看得很輕鬆，內涵乾脆結局說給你聽，不必再暗藏深處考文青，所以是一部看得很舒服的青春校園喜劇。

在鏡頭語言上，導演的視覺感還是有一定程度的水準，所以不論是光影取鏡，鏡位掌握都恰到好處，不灑狗血也不賣弄匠氣，實實穩穩過程，看得出雖然沒有太多場景卻仍拍出一定口感的自我風格，真的很不錯看，適合學生族群的好作品。


片　　名：給19歲的我自己
英文名稱：To My 19 Year Old
類　　型：愛情、奇幻、劇情
上映日期：2019-01-18
片　　長：01時38分
導　　演：黃朝亮
演　　員：林柏宏 、 石安妮
國　　家：中國
語　　言：國語
發行公司：原創娛樂


劇情大綱

29歲的男主角莫曉楓(林柏宏飾)在一次冒險中意外過世，暗戀莫曉楓 10 年的女主角陽藝雪(石安妮飾)在他的喪禮上意外得到莫曉楓留給她的遺物，一個裝有滿滿書信的「神秘木盒」。

陽藝雪捧著盒子，裡面滿滿的全是莫曉楓這 10 年來對她的愛，陽藝雪思緒紛飛，塵封 10 年的記憶被那 些信箋一點一滴地慢慢打開與尋回。她開始後悔當年沒能有勇氣把握真愛，開始懷念起，19歲時的自己，那時純真、簡單又樸實的愛情與友情，她的思念幻化成眼淚敲打在木盒上，而「神秘木盒」竟具有穿越時空的功能，可與過去時空連接。

陽藝雪這次，她想勇敢把握真愛、改變命運、扭轉人生，究竟，她是否能戰勝歷史，改變她與莫曉楓這10年來的人生呢？

▲▼給19歲的我自己。（圖／yahoo）

▲林柏宏還是能夠輕鬆駕馭小清新。

▲▼給19歲的我自己。（圖／yahoo）

▲和狐群狗黨一起犯錯逃亡是青春。


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關鍵字：瘋電影,給19歲的我自己,賴賴,林柏宏,石安妮

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